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Anadolu Üniversitesi Ramazan Bayramı'nda Bayramlaştı

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Anadolu Üniversitesi ailesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı'nda gelenek haline gelen bayramlaşma töreni için bir araya geldi.

Bayramlaşmaya başta Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal olmak üzere Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Sözen, Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. Fatih Temizel, Genel Sekreter Prof. Dr. Ethem Esen ile çok sayıda akademik ve idari personelin yanı sıra Anadolu Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin minik öğrencileri ile Anadolu Üniversitesini TFF 3. Lig'de temsil eden Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı sporcuları katılım gösterdi.

"Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Ramazan Bayramı ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşırken şunları söyledi: "Ramazan Bayramı bizim için sevgiyi çoğaltmanın, hoşgörüyü egemen kılmanın, birliktelik ruhuyla güçlü olmanın zamanıdır. Üniversitemizin değerli çalışanlarının, sevgili öğrencilerimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı canı gönülden kutluyorum. Ramazan Bayramı'nın aziz milletimize ve tüm insanlığa sağlık, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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