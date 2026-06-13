DTSO Başkanı Kaya: 'Amedspor artık bölgesel bir marka ve ekonomik değerdir'

Diyarbakır'da Amed Kent Konseyi Spor Meclisi tarafından düzenlenen "Spor, Kent Kimliği, Ekonomi ve Toplumsal Barış" panelinde konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Amed spor'un yalnızca sportif bir başarı hikayesi olmadığını, aynı zamanda kentin ekonomik, sosyal ve kültürel geleceği açısından stratejik bir değer taşıdığını söyledi.

Konuşmasına Amed spor'un bugünlere gelmesinde emeği bulunan herkese teşekkür ederek başlayan Kaya, "Bugüne kadar Amed spor'a hizmet etmiş başkanlara, yönetim kurullarına, istişare kurullarına, taraftarlara, iş dünyasına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Amed spor bugün yalnızca Diyarbakır'ın değil, Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinde insanların gündeminde yer alıyorsa bu büyük bir emeğin sonucudur" dedi.

Panelin önemine dikkat çeken Kaya, sporun farklı boyutlarının daha geniş katılımlı toplantılarla tartışılması gerektiğini belirterek, "Amed spor'un ve sporun tüm yönlerini tek bir panelde konuşmak yerine, her başlığı ayrı ayrı ele almalı ve toplumsal farkındalığı artırmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Süper Lig'e tarihi bir dönemde yükseldik"

Amed spor'un Süper Lig'e yükselişinin, Türkiye'de Kürt meselesinin çözümüne ilişkin tartışmaların yoğunlaştığı bir döneme denk gelmesinin önemli olduğunu vurgulayan Kaya, şunları söyledi:

"Bugün fırsatın tehditten daha güçlü olduğu bir dönemdeyiz. Amed spor'un Süper Lig'e yükselişi ile ülkedeki demokratikleşme ve çözüm tartışmalarının aynı döneme denk gelmesi önemli bir avantajdır. Yıllarca sporun kendi kentindeki kurumlar tarafından nasıl ötekileştirildiğini gördük. Bugün ise daha farklı bir iklim oluşmuş durumda."

Son iki yılda Amed spor etrafında oluşan birlikteliğe yerel yönetimlerin, Gençlik ve Spor teşkilatının ve kamu kurumlarının da dahil olduğunu belirten Kaya, "Bu saatten sonra fırsatı tehdide dönüştüreceksek bunun sorumluluğunu önce kendimizde aramalıyız. Başarıyı sürdürülebilir kılmak zorundayız" dedi.

"Süper Lig'in ekonomik gerçeklerini görmeliyiz"

Amed spor'un Süper Lig'de çok güçlü ekonomik yapılarla mücadele edeceğini belirten Kaya, kulüpler arasındaki gelir dağılımındaki büyük eşitsizliğe dikkat çekti. Kaya, "Bugün Süper Lig'de dört kulüp toplam bütçenin yaklaşık yüzde 90'ını oluşturuyor. Geriye kalan 14 kulüp ise yüzde 10'luk payı paylaşıyor. Biz böyle bir lige giriyoruz. Ayrıca kulüplerin giderleri gelirlerinin yüzde 110 ila 140'ına ulaşıyor. Bu da sürekli borç üreten bir yapı oluşturuyor" dedi.

Amed spor'un bugüne kadar en önemli başarılarından birinin sürdürülemez borç yükü oluşturmamak olduğunu ifade eden Kaya, "Birçok kulübün aksine gelecek sezonların bütçesini ipotek altına alan birikimli zararlar üretmedik. Bundan sonra da üretmememiz gerekiyor" diye konuştu.

"Amed spor'un en büyük gücü kimliğidir"

Dünyadaki kimlik kulüplerine dikkat çeken Kaya, Amed spor'un da bu kategoride değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Kaya, "Amed spor'un en büyük avantajı bir kimlik takımı olmasıdır. Bu sadece bizim söylediğimiz bir şey değil. Onu eleştirenler de destekleyenler de Amed spor'u bir kimlik kulübü olarak görüyor. Kimlikten vazgeçmeden ekonomik başarı elde etmek mümkündür. Dünyada bunun çok sayıda örneği var" dedi.

İspanya'dan Athletic Bilbao ve İskoçya'dan Celtic örneklerini veren Kaya, bu kulüplerin kimliklerini koruyarak hem ekonomik hem de sportif başarı yakaladıklarını ifade etti.

"Amed spor kent turizminin lokomotifi olabilir"

Amed spor'un oluşturduğu ilginin ekonomik değere dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Kaya, spor turizminin Diyarbakır için önemli fırsatlar sunduğunu söyledi. Kaya, "Maç günü gelirleri tek başına yeterli değildir. İnsanların Diyarbakır'a gelip iki-üç gün kalmasını, tarihi ve kültürel alanları gezmesini sağlamalıyız. Sur, Hevsel Bahçeleri, Zerzevan Kalesi, Çayönü ve ilçelerimiz Amedspor ile birlikte düşünülmelidir" dedi.

"Amedspor artık sadece Diyarbakır'ın takımı değil"

Kaya, "Hannover'deki mağaza açılışında yaşanan ilgi bize çok önemli bir potansiyeli gösterdi. Amedspor artık sadece Diyarbakır'ın takımı değil. Bölgenin, Türkiye'nin ve Avrupa'da yaşayan milyonlarca insanın takımıdır. Bu potansiyeli doğru değerlendirerek spor okulları, mağazalar, organizasyonlar ve maç turizmi projeleri geliştirmeliyiz" diye konuştu.

Kaya, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Diyarbakır'ın mevcut ekonomik yapısı tek başına Amedspor'u istediğimiz seviyeye taşımaya yetmeyebilir. Ancak spor turizmi, uluslararası bağlantılar ve güçlü bir kent dayanışmasıyla Amedspor'u çok daha güçlü bir noktaya taşıyabiliriz. Amedspor yalnızca bir futbol kulübü değil; bölgesel bir marka, ekonomik bir değer ve toplumsal bir güçtür." - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı