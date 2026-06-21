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Ambulanstan maraton parkuruna şampiyonluk hikayesi

Ambulanstan maraton parkuruna şampiyonluk hikayesi
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Gaziantep'te 25 yıllık ambulans şoförü Ali Doğru, katıldığı uluslararası maratonlarda kendi kategorisinde birincilik elde ederek sağlık çalışanlarının gururu oldu.

Gaziantep'te ambulans şoförü olarak görev yapan 55 yaşındaki Ali Doğru, mesaisinde hayat kurtarmak için verdiği mücadeleyi bu kez maraton parkuruna taşıdı. Acil vakalara yetişmek için zamanla yarışan Doğru, katıldığı uluslararası organizasyonlarda elde ettiği derecelerle dikkat çekerek kendi kategorisinde şampiyon oldu.

25 yıldır sağlık sektöründe görev yapan 55 yaşındaki Ali Doğru, amatör olarak başladığı sporda zamanla kendisini geliştirerek profesyonel düzeye ulaştı. Yaklaşık 6 ay önce Mersin'de düzenlenen 5. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu'na katılan Doğru, 4 ülkenin katıldığı ve 882 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda kendi kategorisinde birincilik elde etti. Günlük yaşamında ambulans şoförü olarak insan hayatını kurtarmak için zamanla yarışan Doğru, parkurda da aynı azim ve disiplinle mücadele ederek rakiplerini geride bıraktı. Başarılı ambulans şoförü, elde ettiği şampiyonlukla hem sağlık camiasının hem de Gaziantep'in gururu oldu.

Sağlık sektöründe 25 yıldır görev yaptığını belirten Ali Doğru, spora amatör olarak başladığını, zamanla kendisini geliştirerek profesyonel düzeye ulaştığını söyleyerek, "Sağlık sektöründe 25 yıldır çalışıyorum. Spora ise amatör olarak başladım, zamanla bu serüven profesyonelliğe dönüştü. 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde görev yaptığımız için vakalara hızlı ve zamanında ulaşmaya alışkınız. Bu performansı spora da yansıttım ve katıldığım yarışmalarda önemli dereceler elde ettim. Hemen hemen katıldığım tüm yarışmalarda dereceye giriyorum" dedi.

Katıldığı yarışmalarda sürekli derece elde ettiğini belirten Doğru, "En son, 9 ülkenin katıldığı Varda Maratonu'nda 750 sporcu arasından birinci oldum. Ardından 4 ülkenin katıldığı Mersin Kilikya Maratonu'nda 882 sporcu arasında şampiyonluğa ulaştım. Böylece her iki yarışta da birincilik elde ederek önemli başarılar kazandım. Daha önce de çeşitli derecelerim vardı ancak şampiyonluk anlamında iki önemli birinciliğim bulunuyor. Bu başarıların sonucunda kazandığım madalya ve kupaları, Türkiye'de görev yapan tüm sağlık çalışanlarına armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kazandığı madalya ve kupaları tüm sağlık çalışanlarına armağan ettiğini söyleyen Doğru, "Başarılarım çevremden olumlu tepkiler alıyor. İnsanların bakış açıları değişiyor, bu da beni daha fazla motive ediyor. Meslektaşlarım ve yakın çevrem bu durumdan memnuniyet duyuyor ve benim adıma seviniyor. Tüm sağlık çalışanlarına spor yapmalarını tavsiye ediyorum. Özellikle çocukların sporla ilgilenmesini istiyorum. Spor yapsınlar, bize örnek alsınlar ve kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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