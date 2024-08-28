Amasya Valisi İstasyon Semt Pazarı'nda Esnafları Ziyaret Etti

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, İstasyon Semt Pazarı'nda esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Esnaflara hayırlı işler ve bol kazançlar dileyen Doruk, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.

Amasya Pazarcılar Derneği Başkanı Tolga Güven de, ilgisi dolayısıyla Vali Doruk'a teşekkür etti. - AMASYA