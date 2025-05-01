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Amasya'da Yağmur Altında 1 Mayıs Kutlaması

Amasya'da Yağmur Altında 1 Mayıs Kutlaması
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Amasya'da bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sağanak yağmura rağmen coşkuyla kutlandı. Yavuz Selim Meydanı'nda toplanan sendika üyeleri ve vatandaşlar, şemsiyeler eşliğinde halay çekip türküler söyledi.

Amasya'daki yağmur altında 1 Mayıs kutlaması yapıldı.

Amasya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının adresi ise Yavuz Selim Meydanı'ydı. Sağanak yağmur altında şemsiyelerle gerçekleştirilen miting de 1 Mayıs tertip komitesi tarafından konuşmaların yapılmasının ardından yağmur altında söylenen türkülerle halay çekildi. Sağlık Emekçileri Sendikası Başkanı Satılmış Ayan, "Olumsuz hava şartlarına rağmen alanları dolduran, bu güzel günü kutlayan tüm arkadaşlara selam olsun" dedi.

Yavuz Selim Meydanı'nda bir araya gelen sendika üyeleri ve işçiler, etkili olan sağanak yağış altında halay çekerek devam etti. Kutlamalara çok sayıda işçi, vatandaş ve sivil toplum kuruluşları katıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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