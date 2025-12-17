Haberler

Amasya'da motorlu taşıtların yüzde 46,5'i otomobil
Amasya'daki motorlu taşıt sayısının yüzde 46,5'ini otomobiller oluşturuyor. TÜİK verilerine göre, Amasya'da toplam 163 bin 82 motorlu kara taşıtı bulunmakta.

Amasya'da motorlu taşıt sayısının yüzde 46,5'ini otomobiller oluşturuyor. Kasım ayı sonu verilerine göre 163 bin 82 motorlu kara taşıtının 75bin835'inin otomobil olduğu belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü'nün açıkladığı motorlu kara taşıtı istatistiklerine göre, Amasya'daki araçların yüzde 46,5'ini otomobil, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs, yüzde 13'ünü kamyonet, yüzde 2.4'ünü kamyon, yüzde 20,3'ünü motosiklet, yüzde 15,5'ini traktör ve yüzde 0,3'nü özel amaçlı taşıtların oluşturduğu bildirildi.

Türkiye genelinde toplam 33 milyon 371bin 446 adet trafiğe kayıtlı araç varken bunun 163bin82 araçla yüzde 0,5'lik kısmı Amasya'da bulunuyor. - AMASYA

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

