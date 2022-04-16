Helal kazanç bu olsa gerek! 750 derece sıcaklıkta iftarı bekleyen işçiler durumdan memnun - Haberler

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Helal kazanç bu olsa gerek! 750 derece sıcaklıkta iftarı bekleyen işçiler durumdan memnun

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ramazan ayında en zor şartlarda oruç tutan meslek gruplarından biri olan alüminyum eritme işçileri, yoğun çalışma temposu ve 750 dereceye ulaşan sıcaklığa rağmen ibadetlerini aksatmıyor.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Bu yıl Ramazan ayının bahara denk gelmesi, havaların yağışlı ve kısmen serin geçmesi vatandaşların oruç tutmalarını kolaylaştırırken, alüminyum eritme işçileri ise 750 derece sıcaklıkla yüzleşerek ibadetlerini tutmaya çalışması takdir topluyor. Meslekleri gereği yüksek sıcaklıkta çalışmak zorunda kalan işçiler, 750 derecelik sıcaklığa ulaşan eritme ocaklarının başında çalışarak zor şartlara rağmen oruçlarını aksatmıyor.

Alüminyum işçilerinin Ramazan'da sıcakla imtihanı

"750 DERECE SICAKLIKTA ORUÇ TUTUYORLAR"

İş yeri sahibi Ahmet Şahin, alüminyum hurdaları geri dönüşümle tekrardan ham mamul yapmaya çalıştıklarını anlatarak, "Tabi malum, Ramazan ayındayız ve orucuz. Elemanlarımız oruç tutuyorlar. Biraz erken gelip biraz erken gidip oruçlarını daha güzel tutmalarını sağlıyoruz. Bu arada yıllık izin almak isteyenler oldu. Onları hiç üzmeyerek yıllık izinlerini verdik. Haliyle işimiz zor bir iş. Sıcak bir iş. Şu an 750 derece sıcaklıkta oruç tutuyorlar. Gerçekten zor. Helal kazanç bu olsa gerek. Ben gerçekten takdir ediyorum kendilerini" dedi.

Alüminyum işçilerinin Ramazan'da sıcakla imtihanı

"ZOR AMA ORUCUMUZU TUTUYORUZ"

İşçilerden Ercan Sarıtürk ise "Yaptığımız meslek zor bir meslek. 750 derece sıcakta çalışıyoruz. Sabah erken saatlerde 05.00'te gelip aşırı sıcağa kalmadan çalışıyoruz. Zor bir meslek ama yine de orucumuzu tutuyoruz" dedi.

Helal kazanç bu olsa gerek! 750 derece sıcaklıkta iftarı bekleyen işçiler durumdan memnun

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş, Ocak, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Haberler

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