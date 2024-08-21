Altıntaş Zafer OSB Yönetimi Toplantısı Gerçekleştirildi

Altıntaş Zafer OSB Yönetimi, Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında toplandı.

Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Musa Işın'ın başkanlığında, Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonunda yapıldı.

Toplantıda, Rotorsan Havacılık Uzay Sanayi firması yetkilileri ile Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılması planlanan yatırımın detayları istişare edildi. Toplantı gündeminde ayrıca Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçirilmesi planlanan cami projeleri de değerlendirildi. Bunun yanı sıra, OSB'nin karayolu bağlantısı ve yağmur suyu deposu yapımı konuları da ele alınarak karara bağlandı.

Toplantının sonunda Vali Işın, bölgedeki yatırımların Kütahya'nın ekonomik ve sosyal gelişimine büyük katkı sağlayacağını vurguladı ve projelerin bir an önce hayata geçirilmesi için gereken çalışmaların titizlikle yürütüleceğini belirtti. - KÜTAHYA