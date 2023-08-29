Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya Açıklaması

Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sakarya, "'Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği mücadelenin zaferle taçlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümünü coşku ve gurur içerisinde kutlamanın onurunu yaşıyoruz" dedi.

Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya, yayımladığı mesajda Altınküre Okulları ailesi olarak, geçmişten kalan mirası daha da yüceltmek, ülkeyi daha da ileriye taşımak adına eğitim ve öğretimdeki gayretlerini sürdüreceklerini aktardı. Sakarya, "Cepheden cepheye koşarak, inançları ve vatan sevgisiyle dolu yürekleriyle yedi düvele karşı göğüs geren aziz milletimizin kahramanlık destanını bugün yeniden yad ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde yazılan destan, milletimizin iradesinin, birlik ve beraberliğinin, vatan sevgisinin en güçlü kanıtı olarak tarihimizde parlak bir sayfa olarak yerini almıştır. Ülkemizin dört bir yanında aynı ruhla, aynı inançla bir araya gelerek, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlediğimiz anlamlı bir gündür. Bizler, Altınküre Okulları ailesi olarak, geçmişimizin bize mirası olan bu zaferi daha da yüceltmek, ülkemizi daha ileriye taşımak adına eğitim ve öğretimdeki gayretlerimizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutlarken, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin her zaman ilham kaynağı olmaya devam edeceğini bir kez daha hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA