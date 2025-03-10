Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti

Ölü sayısı 1000'i aşınca Şara'dan ilk hamle geldi
Ece Güler'in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler

Mesajlaştığı arkadaşının ifadesi: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler
BİM, Şok, Migros ve Carrefour'a soruşturma

Türkiye'nin 4 büyük zincir marketine inceleme başlatıldı
İmamoğlu'nun 'Malvarlıklarına el koymuşlar' dediği kişiler bakın kim çıktı

"Malvarlıklarına el koymuşlar" dediği 3 kişi bakın kim çıktı

Almanya'da Havalimanı Çalışanları Greve Gitti, 3.400 Uçuş İptal Edildi

Almanya'da Havalimanı Çalışanları Greve Gitti, 3.400 Uçuş İptal Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'daki 11 havalimanında kamu ve yer hizmetleri çalışanlarının grevi nedeniyle 3.400'den fazla uçuş iptal oldu. Grev, ücret iyileştirmesi talebiyle yapıldı ve 510 binden fazla yolcu etkilendi. Grev, Ver.di sendikasının çağrısıyla gerçekleştiriliyor.

Almanya'daki 11 havalimanında kamu ve yer hizmetleri çalışanlarının bir günlük greve gitmesi nedeniyle 3 bin 400'den fazla uçuş iptal oldu.

Almanya'da Ver.di işçi sendikasının çağrısı üzerine havalimanı çalışanları bugün iş bıraktı. Münih, Stuttgart, Frankfurt, Köln/Bonn, Düsseldorf, Dortmund, Hannover, Bremen, Hamburg, Berlin-Brandenburg ve Leipzig-Halle havalimanlarındaki kamu ve yer hizmetleri çalışanları 24 saatlik greve gitti. Grev nedeniyle 3 bin 400'den fazla uçuş iptal olurken, 510 binden fazla yolcu ise iptallerden etkilendi.

Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda 246 uçuş iptal edildi, bu iptallerden yaklaşık 67 bin yolcu etkilendi. Yer hizmetleri personellerinin iş bırakması nedeniyle terminal içerisindeki pek çok işlem noktası ve bankolar boş kaldı. Uçuş bilgi panolarında iptallere ilişkin bilgilere yer verildi. Bazı yolcular ise grevin bitmesinin ardından uçuşları yapabilmek için havalimanında beklemeye başladı.

Almanya'nın en büyük havaalanı olan Frankfurt Havalimanı'nda ise bin 170 uçuş iptal edildi, 150 binden fazla yolcu etkilendi. Münih Havalimanı'nda 820, Stuttgart Havalimanı'nda 177, Köln/Bonn Havalimanı'nda 160 uçuş iptal edildi.

Ücret iyileştirilmesi talebi

Havalimanlarındaki kamu ve yer hizmetleri çalışanlarının grevi bu gece 23.59'da sona erecek. Ver.di, havalimanında kamu ve yer hizmetleri çalışanlarına ödenen ücretlerin iyileştirilmesini talep ediyor. Çalışanların ücretlerine yüzde 8 zam ya da en az 350 euro artış ve 3 gün ek izin sendikanın talepleri arasında yer alıyor. İşverenler de artan faiz oranlarıyla yüksek borçlara dikkati çekerek, sendikanın taleplerinin kendilerini mali açıdan zor durumda bırakacağını savunuyor.

Sendika ile işveren arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri 14-16 Mart tarihleri arasında Potsdam'da devam edecek. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Hijyenine dikkat etmeyen adamın penisinde ve mesanesinde kurtçuklar meydana geldi
img

Cimbom'a Cuesta piyangosu vurdu
img

Çadırda başladı, koca bir fabrikaya dönüştü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da ele geçirildi! Üzeri saf altın, 1.5 milyon dolara satacaklardı

Üzeri saf altın, 1.5 milyon dolara satacaklardı
TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş

TSK'dan ihraç edilen teğmenler şimdi ne yapıyor?
Ünlü deterjan markası testi geçemedi! 2,2 milyonluk rekor ceza

Ünlü deterjan markası testi geçemedi! 2,2 milyonluk rekor ceza
Son seçim anketine DEM damgası! Oyunu artıran tek parti oldu

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Oyunu artıran tek bir parti var
Süper Lig devinden Arda Turan bombası

Süper Lig devinin başına geçiyor
Suriye'de ölü sayısı katlanarak artıyor! Çoğu yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş

Suriye'de ölü sayısı katlanarak artıyor! Çoğu aynı şekilde öldürülmüş

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.