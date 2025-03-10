Almanya'da Havalimanı Çalışanları Greve Gitti, 3.400 Uçuş İptal Edildi

Almanya'daki 11 havalimanında kamu ve yer hizmetleri çalışanlarının bir günlük greve gitmesi nedeniyle 3 bin 400'den fazla uçuş iptal oldu.

Almanya'da Ver.di işçi sendikasının çağrısı üzerine havalimanı çalışanları bugün iş bıraktı. Münih, Stuttgart, Frankfurt, Köln/Bonn, Düsseldorf, Dortmund, Hannover, Bremen, Hamburg, Berlin-Brandenburg ve Leipzig-Halle havalimanlarındaki kamu ve yer hizmetleri çalışanları 24 saatlik greve gitti. Grev nedeniyle 3 bin 400'den fazla uçuş iptal olurken, 510 binden fazla yolcu ise iptallerden etkilendi.

Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda 246 uçuş iptal edildi, bu iptallerden yaklaşık 67 bin yolcu etkilendi. Yer hizmetleri personellerinin iş bırakması nedeniyle terminal içerisindeki pek çok işlem noktası ve bankolar boş kaldı. Uçuş bilgi panolarında iptallere ilişkin bilgilere yer verildi. Bazı yolcular ise grevin bitmesinin ardından uçuşları yapabilmek için havalimanında beklemeye başladı.

Almanya'nın en büyük havaalanı olan Frankfurt Havalimanı'nda ise bin 170 uçuş iptal edildi, 150 binden fazla yolcu etkilendi. Münih Havalimanı'nda 820, Stuttgart Havalimanı'nda 177, Köln/Bonn Havalimanı'nda 160 uçuş iptal edildi.

Ücret iyileştirilmesi talebi

Havalimanlarındaki kamu ve yer hizmetleri çalışanlarının grevi bu gece 23.59'da sona erecek. Ver.di, havalimanında kamu ve yer hizmetleri çalışanlarına ödenen ücretlerin iyileştirilmesini talep ediyor. Çalışanların ücretlerine yüzde 8 zam ya da en az 350 euro artış ve 3 gün ek izin sendikanın talepleri arasında yer alıyor. İşverenler de artan faiz oranlarıyla yüksek borçlara dikkati çekerek, sendikanın taleplerinin kendilerini mali açıdan zor durumda bırakacağını savunuyor.

Sendika ile işveren arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri 14-16 Mart tarihleri arasında Potsdam'da devam edecek. - BERLİN