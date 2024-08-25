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Alibaba Başkanı'nın Mega Yatı Fethiye'ye Demir Attı

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Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden biri olan Alibaba'nın Başkanı Kanadalı John Michael Evans'a ait olduğu belirtilen 'White Rose of Drachs' adlı mega yat Fethiye iskelesine demir attı. Yaklaşık 200 milyon dolarlık yatta 20'yi aşkın mürettebatın hizmet verdiği öğrenilirken, Kanadalı iş insanının bu 65 metrelik mega yatta olup olmadığı hakkında bilgi alınamadı. Mega yatın Fethiye iskelesine yanaştıktan sonra karadan üç tır ile yaklaşık 100 ton yakıt ikmali yapıldığı ve yaklaşık 4 milyon 600 bin lira ücret ödediği kaydedildi. Yurt dışından Türkiye'ye Fethiye'den giriş yaptığı öğrenilen mega yatın, yaklaşık bir ay süre ile misafirlerine Göcek ve koylarını gezdireceği öğrenildi. White Rose isimli mega yat geçtiğimiz yıllarda da Fethiye'ye gelerek İngiliz kraliyet ailesinden misafirlerine Göcek koylarında mavi yolculuk yaptırmıştı.

Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden biri olan Alibaba'nın Başkanı Kanadalı John Michael Evans'a ait olduğu belirtilen 'White Rose of Drachs' adlı mega yat Fethiye iskelesine demir attı.

Yaklaşık 200 milyon dolarlık yatta 20'yi aşkın mürettebatın hizmet verdiği öğrenilirken, Kanadalı iş insanının bu 65 metrelik mega yatta olup olmadığı hakkında bilgi alınamadı. Mega yatın Fethiye iskelesine yanaştıktan sonra karadan üç tır ile yaklaşık 100 ton yakıt ikmali yapıldığı ve yaklaşık 4 milyon 600 bin lira ücret ödediği kaydedildi.

Yurt dışından Türkiye'ye Fethiye'den giriş yaptığı öğrenilen mega yatın, yaklaşık bir ay süre ile misafirlerine Göcek ve koylarını gezdireceği öğrenildi. White Rose isimli mega yat geçtiğimiz yıllarda da Fethiye'ye gelerek İngiliz kraliyet ailesinden misafirlerine Göcek koylarında mavi yolculuk yaptırmıştı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Denizcilik Türkiye Fethiye Alibaba Ekonomi Göcek Denizcilik Turizm Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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