Haberler

Türkeli Esnaf Odası'nda Ali Karahan güven tazeledi

Türkeli Esnaf Odası'nda Ali Karahan güven tazeledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın olağan genel kurulunda mevcut başkan Ali Karahan, 317 oy alarak yeniden başkan seçildi. Genel kurulda yönetim ve denetim kurulu raporları görüşüldü, mesleki eğitim programları da değerlendirildi.

Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı Olağan Genel Kurulu, Türkeli İlçe Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut Başkan Ali Karahan, güven tazeledi.

Açılışın ardından Başkanlık Divanı oluşturuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Genel kurulda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporları ile bilanço ve gelir-gider hesapları görüşülerek oylamaya sunuldu. Yeni döneme ait çalışma programı, mesleki eğitim ve kurs programları ile tahmini bütçe değerlendirilirken, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında ücret ve haklar da gündemde ele alındı.

Dilek ve temenniler bölümünün ardından seçimlere geçildi. Başkanlık için Ali Karahan ile Şendoğan Demirel'in yarıştığı seçimde Ali Karahan 317 oy alırken, Şendoğan Demirel 134 oyda kaldı. Bu sonuçla Ali Karahan, ikinci kez Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına seçilerek güven tazeledi.

Seçimlerin ardından Ali Karahan'ın yönetim listeleri de netleşti. Yönetim Kurulu asil üyeleri Şükrü Demir, İsmail Rüştü Özcan, Mevlüt Özkan, Mehmet Çelik, Ahmet Demiral ve Cemal Demir'den oluştu.

Genel kurul, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından sona erdi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin

Trump, açıkça tehdit etti: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Venezuela ordusu ülke çapında aktif hale getirildi

Adım adım yeni savaşa doğru! Venezuela ordusu harekete geçti
8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı

8 gündür aranan Elif'ten acı haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boyaya eklenen katkı maddesi zehirledi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Ev boyanırken yapılan hata, hepsini zehirledi: 4'ünün durumu ağır
Fatih Tekke'den 'Kilo aldım' diyen Okan Buruk'a bomba cevap

"Kilo aldım" diyen Okan Buruk'a verdiği cevap bomba
Yürüyerek girdiği hastaneden yatalak çıktı: 4 yaşındaki Mihra yaşam mücadelesi veriyor

Hastaneye yürüyerek girdi, 9 aydır makineye bağlı yaşıyor
Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Gutierrez: Türkiye'den resmi kınama bekliyoruz

ABD'nin saldırdığı Venezuela'nın Ankara'dan bir isteği var
Boyaya eklenen katkı maddesi zehirledi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Ev boyanırken yapılan hata, hepsini zehirledi: 4'ünün durumu ağır
Göztepe yeni Romulo'sunu resmen duyurdu

Artık resmen Süper Lig'de! Bu çocuğun ismini kesin not edin
O kentimiz çığ altında kaldı! 8 ev zarar gördü

O kentimiz çığ altında kaldı!