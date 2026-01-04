Türkeli Esnaf Odası'nda Ali Karahan güven tazeledi

Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı Olağan Genel Kurulu, Türkeli İlçe Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut Başkan Ali Karahan, güven tazeledi.

Açılışın ardından Başkanlık Divanı oluşturuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Genel kurulda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporları ile bilanço ve gelir-gider hesapları görüşülerek oylamaya sunuldu. Yeni döneme ait çalışma programı, mesleki eğitim ve kurs programları ile tahmini bütçe değerlendirilirken, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında ücret ve haklar da gündemde ele alındı.

Dilek ve temenniler bölümünün ardından seçimlere geçildi. Başkanlık için Ali Karahan ile Şendoğan Demirel'in yarıştığı seçimde Ali Karahan 317 oy alırken, Şendoğan Demirel 134 oyda kaldı. Bu sonuçla Ali Karahan, ikinci kez Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına seçilerek güven tazeledi.

Seçimlerin ardından Ali Karahan'ın yönetim listeleri de netleşti. Yönetim Kurulu asil üyeleri Şükrü Demir, İsmail Rüştü Özcan, Mevlüt Özkan, Mehmet Çelik, Ahmet Demiral ve Cemal Demir'den oluştu.

Genel kurul, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından sona erdi.