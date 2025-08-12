Ali Çınar Bilgin, Yüzme Yarışlarında İki Branşta İkincilik Elde Etti

Bolu Olimpik Kapalı Yüzme havuzunda düzenlenen 10-11-12 Yaş İkinci Etap Yüzme Yarışları'nda Bilecik'i temsil eden Ali Çınar Bilgin, iki farklı branşta bölge ikinciliği elde etti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Bilgin, 100 metre kurbağalama ve 200 metre kurbağalama kategorilerinde gösterdiği performansla ikincilik kürsüsüne çıktı. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sporcumuz Ali Çınar Bilgin ile antrenörü Uğur Özdemir'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK