Akyakalı Aleyna Kurtbaş'tan anlamlı başarı

Kars Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Aleyna Kurtbaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği kültür ve sanat yarışmasında il birincisi olarak başarılı bir performans sergiledi. 'Bir Şiir Bir Nefes' kategorisinde yarışan Kurtbaş, duygusal yorumuyla izleyicileri etkiledi ve bölge finalinde Kars'ı temsil etme hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Yarışmaları kapsamında Kars'ta Akyakalı öğrenci önemli bir başarıya imza attı. "Bir Şiir Bir Nefes" kategorisinde yarışan Kars Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Aleyna Kurtbaş, gösterdiği üstün performansla il birinciliğini elde etti.

Gençlerin kültürel ve sanatsal yönlerini geliştirmek, farklı düşüncelere açık bireyler yetiştirmek ve milli-manevi değerleri yaşatmak amacıyla düzenlenen yarışmada Aleyna Kurtbaş, şiir yorumlama gücü, sahne hakimiyeti ve duygu aktarımıyla jüri üyelerinden tam not aldı. Etkileyici performansıyla rakiplerini geride bırakan genç yetenek, izleyicilerden de büyük alkış topladı.

Elde ettiği bu başarıyla Kars'ı bölge finalinde temsil etme hakkı kazanan Kurtbaş, şimdiden yeni etap için hazırlıklarını sürdürmeye başladı. Öğretmenlerinin rehberliğinde disiplinli bir çalışma süreci geçiren başarılı öğrencinin, bölge finalinde de önemli bir derece elde etmesi bekleniyor.

Akyaka nüfusuna kayıtlı olan Aleyna Kurtbaş'ın bu anlamlı başarısı, ailesi ve öğretmenleri başta olmak üzere tüm eğitim camiasında sevinçle karşılandı. Okul yönetimi, öğrencilerinin bu tür organizasyonlarda elde ettiği derecelerin hem bireysel gelişime hem de okulun başarısına önemli katkı sağladığını vurguladı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
