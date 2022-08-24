Alaybey'de Coşku Dolu Şenlik

Karşıyaka Belediyesi tarafından Alaybey’de düzenlenen mahalle şenliği coşkulu anlara sahne oldu.

Karşıyaka Belediyesi tarafından Alaybey'de düzenlenen mahalle şenliği coşkulu anlara sahne oldu.

Muammer Aksoy Parkı'nda gerçekleşen şenlikte sahne alan Karşıyaka Belediyesi Çok Sesli Korosu ve Türk Sanat Müziği Korosu, mahalle sakinlerine neşe ve eğlence dolu bir akşam yaşattı. Her yaştan vatandaşlar şarkılara alkışlarla ve danslarla eşlik etti.

Şenliğe katılarak Alaybey Mahallesi sakinlerinin coşkusuna ortak olan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, şenliğin keyifli anlara sahne olduğunu belirterek, "Karşıyaka'mızda hatıralarımızda yer edecek anları paylaşmayı önemsiyoruz. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere, sahne alan sanatçılarımıza, saz ekibimize ve katılım gösteren komşularımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.