Haberler

Alaplı esnaf sanatkarlar seçime gidiyor

Alaplı esnaf sanatkarlar seçime gidiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın mevcut başkanı Muharrem Gelgeç, 12 yıllık görev süresi boyunca yaptıklarını vurgulayarak, bir dönem daha aday olduklarını duyurdu. Oy verme sürecinin detaylarını paylaştı.

Alaplı'nın en büyük sivil toplum örgütlerinden bir olan Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Mevcut Başkan Muharrem Gelgeç ve ekibi 4.cü dönem için tekrar göreve talip olduklarını açıkladı.

"Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı" diyen Gelgeç'in ekibiyle birlikte düzenlediği basın toplantısında 12 yıllık görev süresinde yaptıkları hizmetleri sırladı ve bir dönem için daha üyelerden destek istedi.

Gelgeç burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bilindiği gibi dört yılda bir TESK'e bağlı Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonuna bağlı odaların 1 Ocak ile 31 Mart tarihleri arasında seçimlerini yapması gerekiyor. Bizler de Alaplı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı olarak ve Alaplı Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak 5 Ocak Pazartesi günü çoğunluk sağlanmadığı takdirde 11 Ocak Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın Karşıyaka'da düğün salonunda saat 10.30'da başlayıp akşam saat beşe kadar gerçekleştireceğiz. Tüm üyelerimizi seçimimize davet ediyoruz. Bilindiği gibi biz 12 yıl önce, 2014 Şubat ayında Esnaf Odası Başkanlığı seçimlerinde seçimi kazandığımız zaman biz esnafımıza söz vermiştik. Her daim, her süreçte, ya iyi günde, kötü günde, düğünde, cenazede, bayramda yanlarında olacağımıza. Biz inanıyoruz ki ta o zamandan beri biz esnafımızı hiç yalnız bırakmadık ve sürekli yanlarında olduk. Şimdiden sonra da yeni dönemde esnaf ve sanatkarımızın vereceği güçlü destek ile yine esnaf ve sanatkarımızın sürekli yanında olacağız, tüm üyelerimizin desteğini bekliyoruz." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'daki operasyona dair ilk açıklama: Canilerle mücadelemiz sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'daki operasyonla ilgili ilk açıklama
DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polisin kimlikleri belli oldu

DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polisin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi

Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi
Yalova'da 7 saatlik operasyonda ne oldu? Ali Yerlikaya: Kadın ve çocuklar nedeniyle büyük hassasiyet gösterildi

Yalova'da saat saat ne oldu? İşte operasyonun uzun sürmesinin nedeni
Ekmek fiyatlarında zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu açıkladı

Ekmeğe yılbaşı zammı gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu açıkladı
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi: Sergen Yalçın son kararını verdi

Takımda krize neden olan isim için son kararını verdi
Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi

Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
Mehmet Uçum kaleme aldı: Demokrasi ve demokratik siyaset tartışmaları

Mehmet Uçum: Erdoğan liderlik tipini kökten değiştirdi