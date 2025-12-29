Alaplı esnaf sanatkarlar seçime gidiyor

Alaplı'nın en büyük sivil toplum örgütlerinden bir olan Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Mevcut Başkan Muharrem Gelgeç ve ekibi 4.cü dönem için tekrar göreve talip olduklarını açıkladı.

"Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı" diyen Gelgeç'in ekibiyle birlikte düzenlediği basın toplantısında 12 yıllık görev süresinde yaptıkları hizmetleri sırladı ve bir dönem için daha üyelerden destek istedi.

Gelgeç burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bilindiği gibi dört yılda bir TESK'e bağlı Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonuna bağlı odaların 1 Ocak ile 31 Mart tarihleri arasında seçimlerini yapması gerekiyor. Bizler de Alaplı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı olarak ve Alaplı Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak 5 Ocak Pazartesi günü çoğunluk sağlanmadığı takdirde 11 Ocak Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın Karşıyaka'da düğün salonunda saat 10.30'da başlayıp akşam saat beşe kadar gerçekleştireceğiz. Tüm üyelerimizi seçimimize davet ediyoruz. Bilindiği gibi biz 12 yıl önce, 2014 Şubat ayında Esnaf Odası Başkanlığı seçimlerinde seçimi kazandığımız zaman biz esnafımıza söz vermiştik. Her daim, her süreçte, ya iyi günde, kötü günde, düğünde, cenazede, bayramda yanlarında olacağımıza. Biz inanıyoruz ki ta o zamandan beri biz esnafımızı hiç yalnız bırakmadık ve sürekli yanlarında olduk. Şimdiden sonra da yeni dönemde esnaf ve sanatkarımızın vereceği güçlü destek ile yine esnaf ve sanatkarımızın sürekli yanında olacağız, tüm üyelerimizin desteğini bekliyoruz." - ZONGULDAK