Alanyalı balıkçıdan şehit ve gazilerin ailelerine ücretsiz balık

Antalya'nın Alanya ilçesinde Ucuz Halk Pazarı ve balıkçı halinde faaliyet gösteren Feridun Duraklı, şehit yakınları ve gazilere balıkları ücretsiz vererek örnek bir davranışa imza atıyor.

Yaklaşık 2 ay önce açtığı balıkçı dükkanında anlamlı bir uygulama başlatan Feridun Duraklı, dükkana gelen şehit yakınları ve gazilerden ücret talep etmiyor. Duyarlı davranışıyla vatandaşların takdirini kazanan Duraklı, bu uygulamayı tamamen gönüllü olarak yaptığını ifade etti. Şehit ve gazi ailelerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten Feridun Duraklı, "Biz burayı açtığımızda ilk kafamızdaki düşüncemiz şehit ailelerine ve yakınlarına balıkları ücretsiz vermek niyetiyle açtık. Şehit aileleri ve yakınları buraya gelip, istediği balığı istediği şekilde alabilirler" dedi. - ANTALYA