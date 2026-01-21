Haberler

Alanyalı balıkçıdan şehit ve gazilerin ailelerine ücretsiz balık

Alanyalı balıkçıdan şehit ve gazilerin ailelerine ücretsiz balık
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde Ucuz Halk Pazarı ve balıkçı halinde faaliyet gösteren Feridun Duraklı, şehit yakınları ve gazilere balıkları ücretsiz vererek örnek bir davranışa imza atıyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Ucuz Halk Pazarı ve balıkçı halinde faaliyet gösteren Feridun Duraklı, şehit yakınları ve gazilere balıkları ücretsiz vererek örnek bir davranışa imza atıyor.

Yaklaşık 2 ay önce açtığı balıkçı dükkanında anlamlı bir uygulama başlatan Feridun Duraklı, dükkana gelen şehit yakınları ve gazilerden ücret talep etmiyor. Duyarlı davranışıyla vatandaşların takdirini kazanan Duraklı, bu uygulamayı tamamen gönüllü olarak yaptığını ifade etti. Şehit ve gazi ailelerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten Feridun Duraklı, "Biz burayı açtığımızda ilk kafamızdaki düşüncemiz şehit ailelerine ve yakınlarına balıkları ücretsiz vermek niyetiyle açtık. Şehit aileleri ve yakınları buraya gelip, istediği balığı istediği şekilde alabilirler" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır

Karakozak'tan beklenen video geldi
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti

Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı

Belediyeyi akraba çiftliğine çeviren biri daha!
Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!