Akşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü Büyük Taarruz'da Batı Cephesi Karargahlığına ev sahipliği yapan Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk anıtına çelenklerin koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Protokolün alanda bulunanların bayramını kutlamasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı yaptı. Öğrencilerin şiirler okumasının ardından geçit töreni ile kutlama sona erdi.

Törene, Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. - KONYA