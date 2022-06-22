Aksaraylı Fırıncı: "Böyle Giderse Fırıncıların Yarısı Kepenk Kapatır"

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'da fırıncılar, artan maliyetler nedeniyle kepenk kapatma noktasına geldi. Fırıncı Murat Bozulmaz, "Ekmeğin maliyeti 3 lirayı geçti, hiç kazanamıyoruz. Tüm fırıncılar ağlıyor. Aksaray'da 70'e yakın fırın var irili ufaklı. Yarısından fazlası kapatır, şu an durum onu gösteriyor" dedi.

Aksaray'da baba mesleği olarak fırıncılık yaptığını söyleyen Murat Bozulmaz, "37 yıldır bu işi yapıyoruz babadan kalma mesleğimiz. İki ay içerisinde un fiyatlarına gelen zam yüzde 100'ü geçti. Şu anda 580 ile 620 arasında fiyatlarımız. Daha önceleri 200'dü, sonra 220 oldu 350 – 400 derken uçuyor gidiyor yani yakalayamıyoruz peşini" şeklinde konuştu.

"FIRINCILARIN YARISI KEPENK KAPATIR"

Ekmeğin maliyetinin 3 lirayı geçtiğini söyleyen Murat Bozulmaz, "Şu anda ekmeğin maliyeti 3 lirayı geçti, hiç kazanamıyoruz. Tüm fırıncılar ağlıyor. Yeri geldiği zaman kepenk kapatacak fırıncılarımız bol, bizim için de aynı bu durum. Aksaray'da 70'e yakın fırın var irili ufaklı. Yarısından fazla fırıncı kapatır. Şu an durum onu gösteriyor. Askıda ekmeğe vatandaş ilgi gösteriyor bazı vatandaşlar kimi de belli bir miktarda para veriyor şuralara dağıtın diyorlar, tabi biz de yapıyoruz. Askıda ekmek alan gün geçtikçe artıyor, çünkü alım gücü düşüyor" dedi

"BU MESLEK ÖLMEK ÜZERE"

"Bu meslek öldü ölecek diyebiliriz" diyen Bozulmaz, "Ekmeğin fiyatının kendi maliyetimizi kurtarması için 4 liradan aşağı olmaması lazım ama vermiyorlar. Çevre illerimizde mesela Nevşehir Niğde 3,5 lirayı aldılar, şu an inan ki biz kan ağlıyoruz. Odun yakıyoruz biz. Odun maliyeti 4 lirayı buluyor bize. Mesela diğer büyük fırınlar bayilere ekmek veriyor 50-60 kuruş ıskonto dönüyor, artı arabası mazot yakıyor ve adamın şoförü var bu adamın maliyeti 1,5 liradan vermiş oluyor. Herkes kepenk kapatacak duruma düştü" diye konuştu.

"BAYAT EKMEK SORUYORLAR"

Bayat ekmek sormaya gelenler de olduğunu söyleyen Bozulmaz, şu şekilde devam etti:

"Sormaya gelenler var ama bizim elimizde çok fazla bayat ekmek olmuyor. Yetkililerden biz ekmek fiyatlarına bir çözüm bulmasını istiyoruz. Bir şeyler yapmaları gerekiyor yoksa biz bitmek üzereyiz ve çoğu fırıncımızın, meslektaşımızın senetleri, çekleri, yazılıp protesto olup geri dönüyor ve kredi kullanamıyor adamlar. Kredi alamayınca iş yerini çeviremiyor. Kepenk indirecek duruma geldiler şu anda. 10. aylarda mazotun litresi 6 liraydı şimdi 30 lirayı geçti. Çoğu fırınlar ya doğalgaz yakıyor ya mazot ya da fueloil üzerine kullanıyor. Mesela şu kağıt bundan 5-6 ay önce 5 liraydı şimdi 30 lira kilosu poşet desen yüzde 400-500 artmış durumda. Giderlerimiz yüzde 400-500 arttı, elektrik yılbaşında 500 civarında gelirdi şimdi 2000 lira geliyor. Aynı işi yapıyoruz değişen başka bir şey yok. Şu anda para kazanmayı bırak dükkanımızı çevirebiliyorsak biz buna dua edeceğiz. Yani normalde biz fırıncı olarak sermayemiz uykudur nasıl güzel uyursak gece çalışmamız odur. Nasıl borcu ödeyeceğiz diye uyku da uyuyamıyoruz."

"İNSANDA BİRAZ ALLAH KORKUSU OLUR"

Bir başka fırıncı Mustafa Avcı da sorunlarının aynı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İnsanda biraz Allah korkusu olur ya. Odunun tonunu alıyorduk 700 liradan üç ay içerisinde tonu 3 bin 500 lira oldu. Ekmeğin maliyeti şu an 2,5 lira ama şu anda zarar. Bunun işçileri var sigortası var, vergisi var. Poşeti 22 liradan şimdi 45 lira. Ambalajın kilosu 3.5 liraydı şimdi kilosu 18 lira. Artık bitti bundan 10 sene önceydi o ekmek kazancı 10 sene önceydi. Yani şu anda kimse yardım da etmiyor bir işçinin sigorta maliyeti bin 600 lira böyle bir şey olabilir mi ya insan bir yardımcı olur. Birkaç ay önce bir çizi bisküvinin fiyatı 75 kuruş iken şu anda 3,5 lira, ekmek 1,5 lira iken 2.5 olmuş. 180 liraya un geliyordu bize şu anda 500 lira."

"1.25 LİRAYA BAYAT EKMEK SATIYORUZ"

Mustafa Avcı, bayat ekmek de sattıklarını söyleyerek, "Abi adam geliyor bayat ekmek soruyor diyorum bayat ekmek yok, bizi başka yere yönlendir diyorlar. Biz ekmeği satıyoruz 2,5 liraya, bayat ekmek 1.25 lira. O da şu an için yoksa alım gücü yok. Un çok pahalı olmuş una bir el atsalar bizi mahvetti yani" ifadelerini kullandı.

Fırıncı İrfan Alakuş ise, "Fırıncılar perişan. Gerçekten perişan. Son 1 yıl içerisinde her şey çok fahiş bir şekilde artmış durumda" dedi.

ANKA / Yerel