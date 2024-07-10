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Aksaray Sultanhanı'nda Çocukların Yüzme Havuzu Hayali Gerçekleşti

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Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde çocukların hayali olan yüzme havuzu isteği kaymakam tarafından gerçekleştirildi. İlçe Kaymakamı Abdullah Melikoğlu, atıl vaziyette bulunan yüzme havuzunu tadilata aldırdı ve çocukların güvenli bir ortamda yüzme kursu alabilecekleri bir tesis oluşturdu.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde çocukların hayali olan yüzme havuzu isteği kaymakam tarafından gerçekleştirildi.

Sultanhanı'nda çocukların yüzme havuzu hayali gerçek oldu. Çocukların yüzme havuzu isteğine kayıtsız kalmayan İlçe Kaymakamı Abdullah Melikoğlu, kurum amirleri ve hayırseverlerle yaptığı istişare toplantısının ardından atıl vaziyette bulunan yüzme havuzunu tadilata aldırdı. Havuz ve çevresinin bakım ve onarımı kısa sürede tamamlandı. Havuzun mermer kaplaması yeniden yapılırken havuzun çevresi de saclarla kapatılarak güvenli bir havuz ortamı oluşturuldu.

Çocukları yüzme havuzuyla buluşturan Kaymakam Abdullah Melikoğlu, havuzun tadilat aşamasında birçok kurumun ve hayırseverlerin emeğe geçtiğini belirterek, yüzme havuzunda çocukların antrenörler eşliğinde daha güvenli bir ortamda yüzme kursu alacaklarını söyledi.

Havuzda, yüzme bilmeyen çocuklara yönelik eğitimler, deneyimli antrenörler tarafından verilecek. Sultanhanı halkı, bu tesisin çocukların spor yapma alışkanlığı kazanmaları ve serin bir yaz geçirmeleri açısından büyük bir fırsat olduğunu söyledi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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