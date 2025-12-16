Aksaray'da Pazar Alışverişine Çıkan Yurttaş: "Bir Şey Almadım, Fiyatlar Pahalı"

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'da pazar alışverişine çıkanlar fiyatları pahalı bulduklarını dile getirdi. Adem Yören isimli yurttaş, "Emekli olduğumuz için bütçemiz yetersiz, emekliyiz ama maaşlarımızın da düzeni yok, yetişemiyoruz" dedi.

Aksaray'da salı pazarında sebze ve meyve fiyatlarındaki artış, özellikle emeklilerin bütçesini zorluyor. Pazara çıkan vatandaşlar, temel gıda ürünlerini almakta güçlük çektiklerini belirtirken, kışlık alışveriş yapıp buzdolaplarını doldurmak isteyenler yüksek fiyatlar karşısında çaresiz kaldıklarını dile getiriyor. Esnaf ise havaların soğumasıyla birlikte fiyatların daha da artacağı uyarısında bulunuyor.

Pazarda alışveriş yapanlardan Adem Yören, temel ihtiyaçlarını aldığını ifade ederek, "Fiyatlar pahalı. Her ihtiyacımızı alamıyoruz. Biz şu an emekliyiz. Emekli olduğumuz için bütçemiz yetersiz, emekliyiz ama maaşlarımızın da düzeni yok, yetişemiyoruz. Yıllarca AK Parti ve MHP'nin adamlarıyız. Bu işi onlar düzeltecek" dedi.

Fiyatların pahalı olduğunu söyleyen Ayşe Satih ise "Daha bir şey almadım, fiyatlar da pahalı. Bu ürünlerin yetişmesi de kolay değil, satması da. Biz de köylüyüz ve biliyoruz" şeklinde konuştu.

"Kilosu 50 liradan aşağı hiçbir şey yok"

Bayram Kalkan ise fiyatların kendisine göre normal düzeyde olduğunu bildirerek, "Malına göre fiyatlar değişiyor, 3-4 gün beklediyse biraz daha indirimli veriliyor. Yeni gelen ürünleri daha farklı veriyorlar. Mandalina, elma, patlıcan aldık. Kilosu 50 liradan aşağı hiçbir şey yok. Geçen seneye göre fiyatlar farklı. Geçen sene elma 25-30 liraydı, şimdi ise 60-70 liraya kadar elma var. Biz tüketiciyiz ama gücümüz başka bir şeye yetmez. Paramıza göre alıp gideceğiz" dedi.

Fiyatlar nedeniyle hiçbir şey alamadığını söyleyen Sabit Doğan ise "Elma, portakal, mandalina alacaktım ama biraz pahalı. Sadece 50 liraya mısır alabildim. Daha hiçbir şey alamadım. Pazarda 1 saattir geziyorum" diye konuştu.

"Bundan sonra her şey yükselişe geçer"

Pazarcı Yıldıray Kart ise fiyatların düştüğünü ancak şu anda her şeyin yeniden yukarı yönlü hareket etmeye başladığını söyleyerek, "Yağmur ve kar yağışı nedeniyle fiyatlar arttı. Fiyatlar genelde kışın artar. Domatesi geçen hafta 30 liraya satıyorduk, bu hafta 50 liraya çıktı. Salatalık iki günde 60 liraya yükseldi. Limon 25 lira, biber ve patlıcan 50 lira oldu. Soğuk hava, yağmur, kar ve mazot masrafları arttıkça her şey yükseliyor. Bundan sonra her şeye yükselişe geçer" açıklamasında bulundu