Aksaray'da Kış Öncesi Ayakkabı Tamiri Artıyor

Aksaray'da kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar en az bin lira verip yeni ayakkabı almak yerine 150 lira verip eski ayakkabılarını tamir ettiriyor.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar şimdiden kışlık giyecek hazırlıklarına başlarken, fiyatların artması nedeniyle vatandaşlar tamir ve bakıma yöneldi. Aksaray'da 60 yıllık ayakkabı tamircisi Ahmet Kaş (75), tamir ve bakım işlerinin ciddi anlamda arttığını ve vatandaşların yenisini almak yerine eskisini tamir ettirmeye yöneldiğini söyledi. Tamir ve bakımın çok daha uygun fiyata geldiğini ifade eden Kaş, "Hayat pahalılığından önce eskiyi tamir ettirmek bu kadar değildi. İş oluyordu tabii ama bu kadar değildi. Şimdi hayat pahalı olduktan sonra çanta, ayakkabı tamiri çok çok fazlalaştı. Genellikle de ufak ayakkabıları da vatandaşlar genişletiyor. Ayakkabılara kalıp yapıp genişletiyorum. Vatandaş geçen seneden kalma veya giyilmemiş ayakkabıyı büyütmeye çalışıyor. Diğer çocuğunun ayakkabısını büyük çocuğa kalıbını genişletiyoruz" dedi.

Ayakkabı tamirinin en fazla 150 TL'ye mal olduğunu anlatan Kaş, "Ayakkabılarda kışlık bakım yırtığına, söküğüne, içinin astarına bakılır ve varsa eksiği yapılır. Söküğüne, yırtığına göre de fiyatları 100 TL olur. Pençe değişimi 100 TL, ökçe değişimi 50 TL" ifadelerini kullandı.

"Sanat hiç bulunmaz bir şey"

Mesleğin önemine de değinen Ahmet Kaş, "Benim mesleğe başlamam 60 yıl oldu. 40 senedir de Aksaray'dayım. Öncesi 20 sene Yenikent beldesinde kaldım. Köy yerinde bir usta vardı. O zamanlar tığ ile ayakkabı dikerlerdi. Örs, çekiç, kerpeten getirdim, bir süre sonra elim alıştı. Sonra ayakkabı tamirciliği mesleğimiz oldu. Makine aldık. 4 çocuğumu evlendirdim, barklandırdım, Allah biliyor durumum da iyi. Sanat hiç bulunmaz bir şey. Atasözünde ne diyor; 'Sanat altın bilezik', gerçekten altın bilezik. Sabah bismillah deyip oturup çalıştığın zaman akşama kadar hiç boş kalmazsın. Helal para bir kere, rıza pazarlığı ile anlaşıyorsun, yapıyorsun işini tertemiz. Akşam olduğunda evine çekersin gidersin" ifalerini kullandı.

Yeni ayakkabı almak yerine ayakkabısını tamir ettiren Esila Can ise "Şimdi kış geldi ve ayakkabılarımızın yırtık söküklerini yaptırıyoruz. Ayakkabı fiyatları malum çok pahalandı, uçtu gitti. Biz de böyle ayakkabı almak yerine ayakkabılarımızı yaptırıyoruz. Böylelikle 1 sene daha giyme şansımız oluyor. Ayrıca israf olmamış oluyor, dolayısıyla daha maliyetsiz oluyor" dedi. - AKSARAY