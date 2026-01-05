Aksaraylı Emlakçı Fatih Kılıç: "Alıcı Bulamıyoruz, Millet Parasını Altına Yatırıyor"

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'da emlakçılık yapan Fatih Kılıç, 2025'in zorluklarla dolu bir yıl olduğunu ifade ederek, "Şu anda Aksaray'da piyasada para olmadığı için millet 750-800'e daire satıyor. Müteahhit kardeşlerimiz zor durumda, batıyorlar. Ödemesini yapamıyor, işi dönmüyor" dedi.

Aksaray'da emlakçılık sektöründe faaliyet gösteren Fatih Kılıç, 2025'in emlak sektörü için nasıl geçtiğini anlatarak satış ve kira fiyatlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Emlakçıların arada kaldığını ve cezalardan başını kaldıramadığını söyleyen Kılıç, piyasanın şu an durgunlaştığını ve vatandaşların parasını altın ve faizde tuttuğu için nakit akışı olmadığını anlattı.

Kılıç, 2025'in sektör için oldukça zorlayıcı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Devletin yazdığı cezalar, vergiler… Devlet sırtımızdan sopa eksik etmiyor gerçekten. Tapu harcı cezası veriyoruz, yüksek gösteriyoruz gelir vergisi alıyorlar. Bu rayiç bedel bizim suçumuz değil ki. Rayiç bedeli arttı mı kazanç yüzde 25 yapıyor ama bizden yüzde 100 değer göstermemiz bekleniyor. Harç aynı; binde 2 alıcı, binde 2 satıcı, toplamda binde 4. Ama yüksek rayiç bedeli var. Yüksek gösteriyoruz vergi alıyorlar, düşük gösteriyoruz ceza yiyoruz. Bunun bir orta yolunun bulunması lazım."

"Alıcı bulamıyoruz, büyük sorunumuz var"

Aksaray'da 1 artı 1 evin maliyetinin en kötü ihtimalle 1 milyon lira olduğunu ifade eden Kılıç, "Eşyasız maliyet bu. Şu anda Aksaray'da piyasada para olmadığı için millet 750-800'e daire satıyor. Müteahhit kardeşlerimiz zor durumda, batıyorlar. Ödemesini yapamıyor, işi dönmüyor. 3 artı 1 en kötü 4,5 milyon şu an Aksaray'da ama alıcı bulamıyoruz; büyük sorunumuz var. Çünkü millet parasını ya faizde tutuyor ya altına yatırım yapıyor. Bu durumda piyasa da dönmüyor" açıklamasında bulundu.

"Asgari ücretle geçinip iki çocuk okutan bir adam nasıl geçinecek?"

Kılıç, Aksaray'da 20 metrekare dükkan kirasının 15-16 bin lira olduğunu belirterek, "Asgari ücret 28 bin yapıldı, 3 artı 1 dairenin kirası 15-16 bin, en kötü. 'Abi, biz nasıl geçineceğiz? Ben asgari ücret alıyorum' diyor vatandaş da; haklı yani. Asgari ücretle geçinip de iki tane çocuk okutan bir adam nasıl geçinecek? İnşallah altındaki, faizdeki paralarımızı ekonomiye katarız, ülkemize yön veririz, ekonomiyi hareketlendiririz" diye konuştu.