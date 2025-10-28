Aksaray'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: CHP Esnafları Ziyaret Etti

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında Aksaray, kırmızı beyaza büründü. CHP Aksaray Merkez İlçe Başkanı Yasemin Turan Özdemir, parti yönetimi ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla esnafları tek tek ziyaret ederek Türk bayrağı dağıttı.

CHP Aksaray Merkez İlçe Başkanı Yasemin Özdemir, ziyaretlerde esnafların sorunlarını da dinledi. Aksaray'ın dört bir yanında sekiz ayrı ekip oluşturduklarını belirten Özdemir, "Bugün CHP olarak tüm Aksaray'ı bayraklarla donatmak için sahadayız. Her mahallede, her caddede, her sokakta Cumhuriyetimizin simgesi al bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Cumhuriyet Bayramınızı coşkuyla kutluyoruz" dedi.

"Hep birlikte Cumhuriyetimize sahip çıkmak istiyoruz"

CHP heyeti tarafından camlarına bayrak asılan birçok esnafın uygulamadan memnuniyet duyduğunu belirten Özdemir, "Esnaflarımızdan çok güzel geri dönüşler aldık. '30 yıldır burada yaşıyorum, ilk kez bir siyasetçinin bayrak astığını gördüm' diyenler oldu. Bu sözler bizi çok mutlu etti. Hep birlikte Cumhuriyetimize sahip çıkmak istiyoruz. Halkımız, çocuklarımız, yaşlılarımız yolda bizi çevirip bayrak istiyor. Bu heyecanı görmek çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Özdemir, bu akşam 18.30'da Adese AVM önünden başlayacak fener alayına Aksaray halkını davet ederek, "Cumhuriyetimizi hep birlikte kutlayalım, hep birlikte sahip çıkalım" dedi.

"Vatandaş artık zorunlu ihtiyacını almakta güçlü çekiyor"

Bayrak dağıtımı sırasında esnafın ekonomik sorunlarını da dinleyen Özdemir, son dönemde yaşanan sıkıntılara dikkati çekerek, "Göreve geldiğimizden bu yana sürekli sahadayız, esnaflarımızla temas halindeyiz. Kiralardaki fahiş artışlar, düşen alım gücü ve azalan satışlar esnafı çok zor durumda bırakmış durumda. Vatandaş artık zorunlu ihtiyacı olan yeme içme ürünlerini bile almakta güçlük çekiyor" dedi.

Birçok işletme sahibinin 'artık değişim şart' dediğini aktaran Özdemir, "Bu ekonomiyle, bu adalet sistemiyle, bu eğitim ve sağlık düzeniyle böyle devam edemeyeceğimizi herkes görüyor. Esnaf siftahsız dükkan kapatıyor, kiralar bel büküyor. Halk sandığı bekliyor, biz de diyoruz ki değişim şart" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyet hepimizin ortak değeri" diyen Özdemir, hep beraber bu değere sahip çıkacaklarını, Aksaray'da ve Türkiye'nin her köşesinde Cumhuriyet coşkusunu büyüteceklerini söyledi.