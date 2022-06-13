Aksaray'da Bir Fabrikanın Geri Dönüşüm Deposunda Yangın Çıktı - Haberler

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde yumurta viyolü üretimi yapan bir fabrikanın geri dönüşüm deposunda çıkan yangın 5 saat sonra söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve yumurta viyolü üretimi yapan bir fabrikanın geri dönüşüm deposunda bugün yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre; fabrikanın geri dönüşüm deposunda muhafaza edilen bin 500 ton kağıt, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Akşam saatlerinde çıkan yangında alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. Fabrika yetkilileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri söndürme çalışmalarına başlarken jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ANKA / Yerel