Aksaray'da Bir Fabrikanın Geri Dönüşüm Deposunda Yangın Çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aksaray'da Bir Fabrikanın Geri Dönüşüm Deposunda Yangın Çıktı

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde yumurta viyolü üretimi yapan fabrikanın geri dönüşüm deposunda çıkan yangın 5 saat sonra söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde yumurta viyolü üretimi yapan bir fabrikanın geri dönüşüm deposunda çıkan yangın 5 saat sonra söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve yumurta viyolü üretimi yapan bir fabrikanın geri dönüşüm deposunda bugün yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre; fabrikanın geri dönüşüm deposunda muhafaza edilen bin 500 ton kağıt, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Akşam saatlerinde çıkan yangında alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. Fabrika yetkilileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri söndürme çalışmalarına başlarken jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ANKA / Yerel

Organize Sanayi Bölgesi Aksaray Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title