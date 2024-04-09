Aksaray'da Berberler Ramazan Bayramı Yoğunluğu Yaşıyor

Aksaray'da Ramazan Bayramına saatler kala yoğunluk yaşayan berberler geç saatlere kadar mesai yaparken, her berber dükkanında günde yaklaşık 200 kişi tıraş oluyor.

Aksaray'da berberlerde Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşanıyor. Berberler yoğunluğa yetişebilmek için gece geç saatlere kadar hizmet veriyor. Her bayram öncesinde iş yoğunluğu yaşayan berberlerin bu bayram öncesinde de yüzleri gülüyor. Bazı berberler randevu sistemiyle çalışırken, hafta boyunca her dükkanda günde yaklaşık 200-250 kişi tıraş ediliyor. Tıraş olacak vatandaşlar dört gün, hatta 1 hafta öncesinden randevu alarak bayram öncesinde yoğunluğa yakalanmamak için hazırlandı.

Bayram yoğunluğunda günde 200 ila 250 kişiyi tıraş ettiklerini belirten kalfa Ali Görgülü, "Müşterilerimizi ağırlıyoruz. Bayram arifesinin yoğunluğuna yine geldik. Bayram sabahında ezana kadar devam ediyor yoğunluğumuz. Son bir haftadır aynı tempoda çalışıyoruz. Herkesi tıraş ediyoruz. Günde ortalama 50-55 kişiyi buluyor. Dükkanımızda mevcut olarak 4 kişiyiz. Günde 200 kişiye hizmet veriyoruz" dedi.

Bayram tıraşına gelen Mustafa Sarıkaya ise "Bayramımız mübarek olsun. Allah nice nice bayramlar görmeyi nasip etsin. Herkes çoluğuyla çocuğuyla güzel bir bayram geçirsin inşallah. Sırayı biraz zor buluyoruz, bekliyoruz maalesef. Sıra bize gelene kadar bekledik. Sıra bize geldikten sonra da tıraşımızı oluyoruz. Bayram alışverişi, çocuklar falan derken bir şekilde geçiyor" diye konuştu. - AKSARAY