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Aksaray'da 2026 Ayçiçeği Hasadı Başladı

Aksaray'da 2026 Ayçiçeği Hasadı Başladı
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Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da 2026 yılı ayçiçeği hasadı başladı.

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da 2026 yılı ayçiçeği hasadı başladı.

Tarım ve hayvancılıkta ülke genelinde birçok bitkide ilk 10'da yer alan Aksaray'da 2026 yılı ayçiçeği hasadı başladı. Aksaray'ın Yeşiltepe beldesinde gerçekleştirilen hasat programına protokol üyeleri ve üreticiler katıldı. Çiftçı İlhan Turgut'un tarlasında gerçekleştirilen hasat programında ayçiçekleri biçerdöver ile toplandı. Tarımsal üretimiyle ayçiçeği yetiştiriciliğinde önemli konumda olan Aksaray genelinde yaklaşık 214 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi gerçekleştirildi. 2025 yılında Türkiye genelinde 3. sırada yer alan Aksaray'da bu yıl da rekoltenin artarak devam etmesi beklenirken, 214 bin dekar arazinin 39 bin dekarında yağlık, 175 bin dekarında ise çerezlik ayçiçeği yetiştirilirken, toplam ayçiçeği ekim alanlarının yaklaşık yüzde 82'sini çerezlik ayçiçeği oluşturuyor. Bu yıl ayçiçeği rekoltesinin 80 bin ton civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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