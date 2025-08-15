Aksaray'da Alternatif Tarım: Lezzetli Kavun ve Karpuz Üretimi Artıyor

Aksaray'da Alternatif Tarım: Lezzetli Kavun ve Karpuz Üretimi Artıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde su sıkıntısının artmasıyla birlikte, suya daha az ihtiyaç duyan kavun ve karpuz alternatif tarım ürünleri olarak ilgi görmeye başladı. Çiftçi Mustafa Başgan, bölgede ekim yaptığı kavun ve karpuzun lezzetiyle dikkat çektiğini ve bu yılki üretimini artırdığını belirtti.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde alternatif tarım ürünü olarak ekilen kavun ve karpuz lezzet ve aromasıyla ilgi görüyor.

Aksaray'ın Sultanhanı yöresinde su sıkıntısının artmasıyla birlikte daha az su isteyen ve iklime uyum sağlayabilen ürünler ön plana çıkmaya başladı. Yeşiltömek köyünden çiftçi Mustafa Başgan bölgede yeraltı sularının azalması ve kuraklık nedeniyle birkaç yıldır ekimini yaptığı kavun ve karpuz lezzet ve aromasıyla ilgi görünce üretimini arttırdı.

Bu yıl 20 dekar alanda kavun ve karpuz üretimi yaptığını belirten Başgan, "Kavun ve karpuz yetiştiriciliği üzerinde uğraşıyoruz. Sabah saatlerinde arkadaşlarımla beraber kavun ve karpuz hasadına geldik. Su sorunlarımızdan dolayı yeni ürün arayışına başlamıştık. Kavun, karpuz, domates, kapya biber olmak üzere 4 ana çeşit üzerine dönüş yaptık. Şu anda su sorunu olan bölgelerde en iyisi kavun ve karpuz olduğunu düşünüyoruz ve kıraç bölgelere de tavsiye ediyoruz. Suyu az isteyip verimi güzel olan, maddi kazancı iyi olan bir ürün. Eğer yetiştirilmek isteniyorsa bizim bölgemizde en lezzetli karpuz ve kavun yetişiyor. Karpuzumuz kıraç bir bölgede hormon kullanılmadığı için bol suludur. Bal kavunlarımızı ise sabah saat 05.30'dan itibaren toplamaya başladık. Aksaray bölgesinde en tatlı ve en lezzetli kavunun bizim bu bölgemizde olduğunu söylüyorlar" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede

Nereden nereye! Aynı kare, farklı yıllar
Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı

Bakan Şimşek görmesin! TOGG garajda, lüks araç yolda
'Ben keşfettim, Icardi patlattı' sözlerine Simge Sağın'dan tepki

"Ben keşfettim, Icardi patlattı" sözleri Sağın'ın sabrını taşırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular

Stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye karşı mücadele başlattılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.