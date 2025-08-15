Aksaray'da Alternatif Tarım: Lezzetli Kavun ve Karpuz Üretimi Artıyor

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde alternatif tarım ürünü olarak ekilen kavun ve karpuz lezzet ve aromasıyla ilgi görüyor.

Aksaray'ın Sultanhanı yöresinde su sıkıntısının artmasıyla birlikte daha az su isteyen ve iklime uyum sağlayabilen ürünler ön plana çıkmaya başladı. Yeşiltömek köyünden çiftçi Mustafa Başgan bölgede yeraltı sularının azalması ve kuraklık nedeniyle birkaç yıldır ekimini yaptığı kavun ve karpuz lezzet ve aromasıyla ilgi görünce üretimini arttırdı.

Bu yıl 20 dekar alanda kavun ve karpuz üretimi yaptığını belirten Başgan, "Kavun ve karpuz yetiştiriciliği üzerinde uğraşıyoruz. Sabah saatlerinde arkadaşlarımla beraber kavun ve karpuz hasadına geldik. Su sorunlarımızdan dolayı yeni ürün arayışına başlamıştık. Kavun, karpuz, domates, kapya biber olmak üzere 4 ana çeşit üzerine dönüş yaptık. Şu anda su sorunu olan bölgelerde en iyisi kavun ve karpuz olduğunu düşünüyoruz ve kıraç bölgelere de tavsiye ediyoruz. Suyu az isteyip verimi güzel olan, maddi kazancı iyi olan bir ürün. Eğer yetiştirilmek isteniyorsa bizim bölgemizde en lezzetli karpuz ve kavun yetişiyor. Karpuzumuz kıraç bir bölgede hormon kullanılmadığı için bol suludur. Bal kavunlarımızı ise sabah saat 05.30'dan itibaren toplamaya başladık. Aksaray bölgesinde en tatlı ve en lezzetli kavunun bizim bu bölgemizde olduğunu söylüyorlar" dedi. - AKSARAY