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Akkuyu Nükleer Güç Santrali İşçileri, Barınma ve Beslenme Şartlarını Protesto Etti

Akkuyu Nükleer Güç Santrali İşçileri, Barınma ve Beslenme Şartlarını Protesto Etti
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Mersin'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçiler, kamptaki barınma ve beslenme şartlarını protesto ederek ateş yakıp yönetimi istifaya çağırdı.

Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçiler, kaldıkları kamptaki barınma ve beslenme şartlarını protesto etti.

Gülnar ilçesi Büyükeceli mevkiinde inşaatı devam eden Akkuyu NGS çalışanı bir grup işçi, akşam saatlerinde kaldıkları kamp alanında ateş yakarak protesto gösterisinde bulundu. Kamptaki barınma şartları ile yemek ve sıcak su kısıtlamasını protesto eden işçiler, yönetimi istifaya çağırdı. Yaktıkları ateşin etrafında toplanarak gösteri yapan işçiler, kamptaki şartlarının iyileştirilmesini istediler. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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