Akçapınar'daki şenlikte çocuklar hünerlerini sergiledi

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı Uluslararası Gençlik Merkezi ile Ula Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen "Çocuk Şenliği", Akçapınar Mahallesi'nde çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki gönüllü gençlerin desteğiyle yapılan etkinlikte, çocuklar hem eğlendi hem de yeteneklerini sergiledi.

Çocukların fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hazırlanan programda, sanat atölyeleri büyük ilgi odağı oldu. Kurulan stantlarda; resim, seramik, boyama ve el sanatları gibi alanlarda yeteneklerini keşfeden minikler, gönüllü ağabey ve ablalarının rehberliğinde üretmenin mutluluğunu yaşadı.

Sportif faaliyetler ise şenliğe büyük bir enerji kattı. Hazırlanan parkur oyunları, takım yarışmaları ve fiziksel aktivitelerle doyasıya eğlenen çocuklar, aynı zamanda takım ruhu ve dayanışma bilincini yerinde deneyimledi.

Teknolojiden uzak, samimi bir atmosferde geçen şenlikte geleneksel oyunlar da unutulmadı. İp atlama, seksek ve mendil kapmaca gibi kültürel mirasımız olan oyunlar, Akçapınar sokaklarında yeniden canlandı. Ailelerin de çocuklarının sevincine ortak olduğu etkinlikte, mahalle sakinleri organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Organizasyonun başarısında büyük pay sahibi olan gönüllü gençlerin özverisi, yetkililer ve vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Yetkililer, bu tür etkinliklerin çocukların sosyal gelişimi için hayati önem taşıdığını belirterek, gönüllülük esasıyla yürütülen bu tür projelerin artarak devam edeceğinin müjdesini verdi.

Akçapınar'daki bu anlamlı gün, çekilen hatıra fotoğrafları ve çocukların yüzündeki tebessümle son bulurken, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı