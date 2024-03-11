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AK Parti İl Başkanı ve Milletvekili Sanayi Esnafını Ziyaret Etti

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Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Milletvekili Halil Eldemir ve teşkilatı, Bozüyük Yeni Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek esnafa desteklerini iletti.

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Milletvekili Halil Eldemir ve teşkilat ile birlikte sanayi esnafını yalnız bırakmadılar.

Sabahın erken saatlerinde Bozüyük Yeni Sanayi Sitesi'ni ziyaret eden Yıldırım, Eldemir ve beraberindeki teşkilat ile tüm esnafa kolaylıklar dilediler. Bozüyük'te yeni bir parti değişimi ile sanayi sitesinin güçleneceğine değinen Yıldırım, "Helal lokma ve bereketli kazanç için sabahın erken saatlerinde işlerinin başında olan sanayi sitesi esnafımız. Güleryüz ve samimiyetle desteklerini esirgemeyen sanayi esnafımıza teşekkür ediyor bol kazançlar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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