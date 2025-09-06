AK Parti Bilecik İl Başkanlığı'ndan Yatırımlar ve Projeler Üzerine Değerlendirme Toplantısı

Ak Parti Bilecik İl Başkanlığı'nda devam eden yatırımlar ve projeler üzerine değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, ve meclis üyeleriyle bir araya gelerek devam eden projeler, yatırımlar ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine kapsamlı bir değerlendirme toplantı yapıldı. Toplantıda, Bilecik genelinde sürdürülen altyapı, ulaşım, eğitim ve sosyal yaşam projeleri masaya yatırılırken, planlanan yeni yatırımlar hakkında da istişarelerde bulunuldu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Bilecik'imizin her köşesine hizmet götürmek, hemşerilerimizin taleplerine en hızlı şekilde yanıt verebilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Milletimizin duası ve desteğiyle şehrimizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için gayretle yolumuza devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK