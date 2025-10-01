AK Parti Bilecik İl Başkanlığı'nda Haftalık Toplantı Gerçekleşti
AK Parti Bilecik İl Başkanlığı, haftalık olağan İl Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. İl Başkanı Serkan Yıldırım, teşkilat çalışmaları üzerine değerlendirmelerde bulunarak, hedefler doğrultusunda çalışmaların süreceğini vurguladı.
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, toplantıda teşkilat çalışmalarına ilişkin istişare ve değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek, "Milletimizden aldığımız güç ve destekle, hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Toplantıda ayrıca önümüzdeki döneme dair yol haritası ve çalışmalar ele alındı. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel