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Başkan Yıldırım esnafla buluştu

Başkan Yıldırım esnafla buluştu
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Söğüt ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek talep ve önerileri dinledi, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik'in Söğüt ilçesinde esnafla buluştu.

Söğüt ilçesinde düzenlenen program kapsamında İl Başkanı Serkan Yıldırım, İlçe Başkanı Mustafa Büyükgüner ve teşkilat mensuplarıyla birlikte ilçe esnafını ve vatandaşları ziyaret etti. Ziyaretlerde esnafla sohbet eden Yıldırım, talep ve önerileri dinledi. Esnafın yoğun ilgi gösterdiği ziyarette, ilçe ekonomisi ve ticari hayat üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Programda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Söğüt'ün bereketine, esnafımızın samimiyetine ortak olduk. İlçe Başkanımız Mustafa Büyükgüner ve teşkilatımızla birlikte Söğüt esnafımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek hasbihal ettik. Samimiyetleri ve içten karşılamaları için teşekkür ediyor, bereketli kazançlar diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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