AK Parti Bilecik İl Başkanı Esnafı Ziyaret Etti

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Hürriyet Mahallesindeki kapalı pazar alanını gezerek esnafın sorunlarını dinledi ve onlarla sohbet etti.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz ile birlikte Bilecik halk pazarını ziyaret etti. Pazardaki esnafla bir araya gelen Yıldırım, hem alışveriş yaptı hem de vatandaşlarla sohbet etti. Pazar tezgahlarının bereketine ve esnafın güler yüzüne ortak olduklarını ifade eden Yıldırım, "Tezgah başındaki kardeşlerimizle sohbet ettik, dertlerini dinledik. Bir kez daha gördük ki esnafımız sadece ticaret yapmıyor, aynı zamanda şehrimizin kalbi gibi herkese dokunuyor. AK Parti olarak her zaman esnafın yanındayız. Sorunları birlikte çözmeye devam edeceğiz, Allah hepsine bol kazanç, hayırlı işler versin" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
