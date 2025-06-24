Air Transat, İGA İstanbul Havalimanı'na Sefer Başlatıyor

Air Transat, İGA İstanbul Havalimanı'na Sefer Başlatıyor
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Kanadalı Air Transat, 6 Aralık'tan itibaren İGA İstanbul Havalimanı'na haftada iki kez sefer düzenleyecek. 2025 Skytrax Dünya Havayolu Ödülleri'nde 'Dünyanın En İyi Turistik Havayolu' unvanını kazanan Air Transat, İstanbul'un küresel hava bağlantı merkezi rolünü güçlendirmeyi hedefliyor.

Dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden İGA İstanbul Havalimanı'na Kanadalı Air Transat havayolları sefer başlatıyor. Air Transat, İstanbul Havalimanı'na, Salı ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kez sefer düzenlenecek.

2025 Skytrax Dünya Havayolu Ödülleri'nde "Dünyanın En İyi Turistik Havayolu" ünvanını alan Kanada'nın en büyük 2. havayolu şirketi Air Transat, 6 Aralık'ta Toronto - İstanbul hattında doğrudan uçuşlara başlayacak. Seferler, Salı ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kez düzenlenecek. Uluslararası Havalimanları Konseyi - ACI Europe'un "2025 Havalimanı Endüstrisi Bağlantı Raporu"na göre, küresel bağlantı merkezi sıralamasında 'Dünya Lideri', Doğrudan Bağlantı sıralamasında ise iki yıl üst üste Avrupa'nın 'En Yüksek Hava Bağlantısına Sahip Havalimanı' olan İGA İstanbul Havalimanı, Air Transat anlaşmasıyla sahip olduğu ağı geliştirmeyi sürdürüyor.

Air Transat 29 ülkeye sefer düzenliyor

Kanada merkezli Air Transat, 44 modern uçaktan oluşan filosuyla Avrupa, Karayipler, Orta Amerika ve ABD başta olmak üzere 29 ülkede toplam 62 destinasyona sefer düzenliyor. Genişleyen destinasyon ağıyla kıtalararası bağlantıyı güçlendirmeyi hedefleyen Air Transat, İGA İstanbul Havalimanı üzerinden Türkiye'yi küresel ağına dahil ederek, İstanbul'un dünya çapındaki aktarma merkezi rolünü daha da pekiştiriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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