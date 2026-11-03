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Ahmet Tanoğlu, Erzincan TSO başkanlığına yeniden seçilince mazbatasını aldı

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Ahmet Tanoğlu, Erzincan TSO başkanlığına yeniden seçilince mazbatasını aldı
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24 Ekim 2026'da yapılan oda seçimlerinde yeniden başkan seçilen Ahmet Tanoğlu, mazbatasını Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Ali Öztürk'ten aldı. Tanoğlu, mazbatayı Erzincan'a hizmet emaneti gördüğünü ve üyelerin sorunlarına çözüm üretmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Ahmet Tanoğlu, mazbatasını aldı.

24 Ekim 2026'da gerçekleştirilen oda seçimlerinde üyelerin güvenini yeniden kazanarak başkanlığa seçilen Tanoğlu'na mazbatası, Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ali Öztürk tarafından verildi.

Tanoğlu, yaptığı açıklamada, üyelerin güveni ve desteğiyle yeniden göreve layık görülmenin mutluluğunu ve sorumluluğunu taşıdığını belirterek, kendisine destek veren tüm üyelere teşekkür etti.

Mazbatayı Erzincan'a hizmet etme sorumluluğunun bir emaneti olarak gördüğünü ifade eden Tanoğlu, yeni dönemde de üyelerin sorunlarını dinleyerek çözüm üretmeye devam edeceklerini kaydetti.

Esnaf, tüccar, sanayici ve girişimcilerin taleplerinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Tanoğlu, oda çalışmalarını istişare anlayışıyla sürdüreceklerini bildirdi.

Tanoğlu, yönetim kurulu, meclis ve meslek komiteleriyle birlikte Erzincan ekonomisinin gelişmesi, üretimin ve ticaretin güçlenmesi için çalışacaklarını belirterek, şehrin ekonomik potansiyelini ileriye taşımak amacıyla kurumlarla iş birliği yapacaklarını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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