Ahmet Kaya, Gaziantep Nakliyatçılar Odası Başkanlığı İçin Aday Oldu

-Gaziantep Umumi Nakliyatçılar Odası Başkan Adayı Ahmet Kaya, seçim öncesi düzenlediği programda sektörün geleceğini şekillendirip daha güçlü bir nakliyecilik yapısı oluşturacak projelerini anlattı.

Gaziantep Umumi Nakliyatçılar Odası Başkan adayı Ahmet Kaya, sektörün geleceğini ortak akılla şekillendirmek ve daha güçlü bir nakliyecilik yapısı oluşturmak amacıyla Grand Otel'de program düzenledi. Programda konuşan Kaya, yaklaşık 11 aydır seçim çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, sektörün kronikleşmiş sorunlarına çözüm bulmak için yola çıktıklarını ifade etti.

"Sektörümüzün yeniden vizyon kazanması için çalışıyoruz"

Nakliyatçılık sektörünün yeniden vizyon kazanması için çalıştıklarını belirten Ahmet Kaya, "Ben yaklaşık 11 aydır bu seçime hazırlanıyorum. Sektörümüzdeki başıboşluğun, korsan, kaçakçılığın ve illegal nakliyeciliğin önüne geçmek için mücadelemizi veriyoruz. Sektörümüzün yeniden vizyon kazanması için çalışıyoruz. Birçok projemiz var, bunları esnafımızla birebir görüşmelerimizde paylaştık. Kısmet olur da göreve gelirsek, tüm projelerimizi hayata geçirip esnafımızı rahatlatacağız" dedi.

"Seçimi kazandığımızda illegal nakliyeciliğin önüne geçmek için çalışmalarımıza başlayacağız"

İllegal nakliyeciliğin sektördeki en büyük sorun olduğuna dikkat çekerek, bu konuda ciddi adımlar atacaklarını aktaran Kaya, "İllegal nakliyecilik şu anda esnafımızın en büyük sorunu. Bununla ilgili Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile gerekli tüm çalışmaları yapacağız. Şu anda yarası olana merhem olmuş gibiyim, adeta bir doktor gibi hissediyorum. Seçimi kazandığımda önce tüm esnafımıza teşekkür edeceğim, ardından korsan, kaçakçılık ve illegal nakliyeciliğin önüne geçmek için çalışmalarımıza başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Sektörde uzun yıllardır aktif olarak görev yaptığını belirten ve deprem sürecinde nakliyecilerin gösterdiği dayanışmaya değinen Kaya, "Yaklaşık 28 yıllık geçmişi olan firmamızda 15 yıldır aktif olarak hizmet veriyorum. Deprem döneminde de nakliyatçılar olarak elimizden geldiğince halkımıza destek olduk. Üstümüze düşeni fazlasıyla yaptığımızı düşünüyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP