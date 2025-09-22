Ahilik Haftası'nda Esnafın Zor Günleri vurgulandı

(MALATYA) - Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Ahilik Haftası dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Ahiliğin kardeşlik, dayanışma ve paylaşım kültürünün Anadolu topraklarında asırlardır varlığını sürdürdüğünü belirten Keskin, "Ahilik ruhu, bugün de esnaf ve sanatkarlarımızın yolunu aydınlatan en güçlü ışık olmaya devam etmektedir" dedi.

Keskin, Malatya başta olmak üzere deprem bölgesindeki esnaf ve sanatkarların halen konteynerlerde ayakta kalma mücadelesi verdiğini belirten Keskin, "Depremde işyerlerini, evlerini ve sevdiklerini kaybeden esnafımız, ayakta durmaya çalışıyor. Ancak esnafın vergiden sigortaya, kira stopajından elektrik-doğalgaza kadar ağır yükleri kendi omuzlarıyla taşıması artık mümkün değildir" dedi.

"Ahiliğin ruhu paylaşmaktır, bu ruhu bugün yaşatmalıyız"

Ahilik kültürünü hayatın bir parçası haline getirmek gerektiğini belirten Keskin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ahilik sadece geçmişin bir geleneği değildir. Bugün bize düşen görev, Ahiliği bir tören hatırlatması değil, hayatın bir parçası haline getirmektir. Ahilik, dürüstlük, dayanışma, üretim ve paylaşım demektir. Bu ruh, özellikle deprem gibi zor günlerde toplumu ayakta tutar. Esnaf ve sanatkar bu milletin harcı, bu ülkenin bel kemiğidir. Ahilik kültürü bize dayanışmayı, paylaşmayı ve hakkaniyeti öğütler. Biz de bu topraklarda var olduğumuz sürece Ahiliğin yolunda olacağız. Ancak devletimizin de deprem bölgesindeki esnafı yalnız bırakmaması, taleplerimizi karşılaması gerekmektedir. Biz üretmek, ayakta durmak istiyoruz. Bunun için destek bekliyoruz."