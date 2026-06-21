Ağrı'da İmam Hatip Spor Oyunları ödül töreni düzenlendi

Ağrı'da, il ve ilçelerde bulunan imam hatip okullarının katılımıyla düzenlenen İmam Hatip Spor Oyunları'nın ödül töreni gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Öncü Spor Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği organizasyonda, farklı branşlarda mücadele eden öğrenciler derece elde etmek için ter döktü. Toplamda binin üzerinde öğrencinin katıldığı müsabakalarda dereceye giren öğrencilere, Ağrı ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından ödülleri takdim edildi. Törene ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Enes Şişman, Öncü Spor Genel Başkan Yardımcısı Ali Bilgi, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Ağrı İl Müftüsü İhsan İlhan, AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Cemil Budak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

BİNİN ÜZERİNDE ÖĞRENCİ MÜSABAKALARDA TER DÖKTÜ

Ağrı genelindeki imam hatip okullarının yoğun katılım gösterdiği İmam Hatip Spor Oyunları, öğrencilerin hem sportif becerilerini sergilemesine hem de okullar arası kaynaşmanın güçlenmesine katkı sağladı. İl ve ilçelerden gelen öğrenciler, müsabakalar boyunca centilmenlik, takım ruhu ve mücadele azmiyle sahada yer aldı. Organizasyon kapsamında öğrenciler, sporun birleştirici gücüyle bir araya geldi. Müsabakalarda başarılı olan öğrenciler, düzenlenen ödül töreninde başarılarının karşılığını aldı. Ağrı ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından verilen ödüller, öğrenciler ve öğretmenler tarafından memnuniyetle karşılandı. Törende yapılan değerlendirmelerde, gençlerin spora yönlendirilmesinin eğitim hayatının önemli bir parçası olduğu vurgulandı. Sporun disiplin, özgüven, dayanışma ve sorumluluk bilinci kazandırdığı belirtilerek, imam hatip öğrencilerinin bu tür organizasyonlarla hem sosyal hem de fiziksel yönden gelişimlerine katkı sunulduğu ifade edildi.

ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİ TÖRENLE TAKDİM EDİLDİ

Ödül töreninde konuşan Ağrı ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Turgut Özmüş, gençlerin sporda doğru örneklerle buluşturulmasının önemine dikkat çekti. Özmüş, milli futbolcu Arda Güler üzerinden verdiği örnekle, gençliğe yön veren ve sporda ilham kaynağı olan liderlere ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Programa katılan protokol üyeleri de öğrencilerin başarılarını tebrik ederek, bu tür organizasyonların gençlerin gelişimine katkı sunduğunu ifade etti. İmam hatip okullarında eğitim gören öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sportif, kültürel ve sosyal faaliyetlerle de desteklenmesinin önemli olduğu vurgulandı. Tören, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. Organizasyonun, Ağrı'da imam hatip okulları arasında spor kültürünün gelişmesine ve öğrencilerin motivasyonunun artmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Haber: Servet Arslan