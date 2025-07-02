Ağrı Valisi Koç, Esnafı Ziyaret Etti

Ağrı Valisi Koç, Esnafı Ziyaret Etti
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Ağrı Valisi Mustafa Koç, Cumhuriyet ve Kağızman Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek hayırlı kazançlar diledi ve vatandaşlarla sorunları hakkında sohbet etti.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, kent merkezindeki işlek caddelerden Cumhuriyet Caddesi ile Kağızman Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret ederek "hayırlı ve bereketli kazançlar" temennisinde bulundu.

Vali Mustafa Koç, esnafla tek tek tokalaşarak sohbet etti. İş yerlerini gezerek esnafın hal ve hatırını soran Vali Koç, esnafın talep, öneri ve beklentilerini de dinledi.

Ziyaret sırasında vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Koç, cadde üzerinde ayaküstü sohbet etti. Vatandaşların ilettiği sorun ve talepleri not alan Vali Koç, çözüm odaklı bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti.

Ağrı'nın gelişmesi ve kalkınması için her kesimin görüşünün önemli olduğuna dikkat çeken Vali Koç, "Her daim, esnaf ve vatandaşlarımızın yanındayız. Onların görüş ve önerileri bizler için çok kıymetlidir. El birliğiyle Ağrı'yı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeye çalışıyoruz" dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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