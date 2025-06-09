Ağrı Dağı Etekleri, Turist Akınına Uğradı

Ağrı Dağı Etekleri, Turist Akınına Uğradı
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Kurban Bayramı tatili ve hafta sonu birleşince Doğu Anadolu'nun simge noktalarından Ağrı Dağı etekleri ziyaretçi akınına uğradı. Terör tehditinin ortadan kalkmasıyla bölge turizmi canlanırken, ziyaretçilerin ilgisi artıyor ve yerel halk ekonomik olarak olumlu yönde etkileniyor.

Doğu Anadolu'nun simge noktalarından biri olan Ağrı Dağı etekleri, Kurban Bayramı tatili ve hafta sonunun birleşmesiyle ziyaretçi akınına uğradı.

Iğdır ve Ağrı başta olmak üzere çevre illerden gelen yüzlerce vatandaş, Ağrı Dağı'nın eşsiz manzarasında piknik yaparak, kamp kurarak ve doğa yürüyüşlerine katılarak huzurlu bir tatilin keyfini sürdü. Bölgede yıllardır süren terör tehdidinin ortadan kaldırılmasıyla birlikte, "Terörsüz Türkiye" vizyonu kapsamında önemli bir dönüşüm yaşandı. Huzur ortamının sağlanması, bölge turizmini canlandırdı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisi her geçen gün artarken, bölge halkı da bu gelişmeden ekonomik ve sosyal anlamda olumlu yönde etkileniyor. Yıllar sonra yeniden güvenle ziyaret edilebilen Ağrı Dağı etekleri, sahip olduğu doğal zenginliklerle doğa turizmi açısından büyük bir potansiyel barındırıyor.

Yetkililer, bu ilginin artarak devam etmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade ediyor. Bölgeye yatırım yapan iş insanlarından Mahmut Bahar eskiden yerlerin kıymetsiz olduğunu yaşanan gelişmelerle herkesin köylerine de geri döndüğünü ifade etti. Bahar, "Hafta sonu ve bayramın yoğunluğundan dolayı şu an çiftliğimize talep çok yüksek. Vatandaşlarımız piknik olsun, at turları için olsun, ATV için olsun çiftliğimize geliyorlar. Vatandaşlarımız buraya gelmeden önce mutlaka rezervasyon yaptırıyorlar. Çünkü rezervasyon yaptırmadıkları sürece burada yer bulamıyorlar. Eskiden halkımız rahat rahat Ağrı Dağı eteklerine gidip de rahat rahat burada piknik yapamazdı. Müşterilerimiz şu an rahatça gelip pikniğini de yapabiliyor, gezintisini de yapabiliyor. Bunun için de devletimize teşekkür ediyoruz. Şimdiye kadar terör bölgesi olarak anlıyordu buralar ama artık terör bölgesi olarak anılmıyor" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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