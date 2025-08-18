Ağrı'da Yüzde 75 Hibeli Fide Desteği ile Renkli Bostan Kuruldu

Ağrı'nın Ozanlar köyünde yaşayan Harun Yontar, yüzde 75 hibeli fide desteğiyle kurduğu bostanında domatesten mısıra, patlıcandan ayçiçeğine uzanan renkli ürünleriyle göz dolduruyor.

Ağrı'nın Ozanlar köyünde, dört yıldır çiftçilik yapan Harun Yontar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Sebze Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi"nden aldığı yüzde 75 hibeli fide desteğiyle bostan kurdu. 13 dekar alana yayılan bahçesinde Yontar; domates, biber, patlıcan ve salatalık fidelerinin yanı sıra kavun, karpuz, kabak, mısır, fasulye, ayçiçeği ve pancar da yetiştiriyor. Tarım İl Müdürlüğü yetkililerinin düzenli kontrolleri ve yönlendirmeleriyle ürünlerini doğal gübreyle yetiştiren Yontar'ın bostanı, çeşitlilik ve verimlilik açısından bölgeye örnek teşkil ediyor. Bahçe, aynı zamanda hobi alanı gibi de işlediği için müşteriler ürünleri kendileri toplayıp ödemelerini yapabiliyor.

"Yerinde yapılan bu üretimle ciddi bir verim elde ediliyor"

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, 2024 ve 2025 yıllarında uygulanan sebze fidesi projeleri kapsamında, 2024 yılında 50 dekar alanda 500 üreticiye yaklaşık 100 bin fide dağıtıldığını, 2025'te ise 75 dekar alanda 175 bin fide dağıtıldığını ve projeye patlıcanın da dahil edildiğini belirterek, "2024 ve 2025 yıllarında Bakanlığımız, tarım arazilerinin etkin kullanılması amacıyla sebze fidesi projeleri uyguladı. 2024 yılında 50 dekar alanda 500 üreticiye yaklaşık 100 bin fide dağıtıldı. 2025'te proje bütçesini 1,5 milyon TL'ye çıkararak 75 dekar alanda 175 bin fide dağıtımı gerçekleştirdik. Patlıcan da projeye dahil edildi. Bu sayede üreticilerimizin gelirini artırmayı ve tüketicilerin sebzeyi daha uygun fiyata almasını hedefliyoruz. 2025 yılı için üreticilere dağıtılan fidelerin ortalama verim beklentileri domateste dekara 3 bin kilo, salatalıkta 800 kilo, patlıcanda bin 400 kilo ve biberde 4 bin kilo olarak hesaplandı. Şu an bulunduğumuz işletmede çiftçimiz 13 dekar alanda sebze üretimi yapıyor. Bakanlığımız tarafından verilen domates, biber, salatalık ve patlıcan fidelerinin yanında, kendi imkanlarıyla kavun, karpuz, kabak, mısır ve fasulye ekimi de gerçekleştirmiş. Yerinde yapılan bu üretimle ciddi bir verim elde edilmekte. Bizler de sahada kontrollerimizi yapıyor, fidelerin verimini ve üreticilerin memnuniyetini gördükçe mutlu oluyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Fideler sayesinde ürünlerim çok daha kaliteli ve verimli oluyor"

Çiftçi Harun Yontar ise, proje destekleri sayesinde sadece verimlilik değil, aynı zamanda ürün çeşitliliğinin de arttığını söyleyerek, "Yaklaşık dört yıldır çiftçilik yapıyorum. Önceden bostan işine girmemiştim, son iki yıldır Tarım Bakanlığı'nın verdiği fidelerle domates, biber, patlıcan ve salatalık üretiyorum. Fideler sayesinde ürünlerim çok daha kaliteli ve verimli oluyor. Bahçem aynı zamanda hobi bahçesi gibi, müşteriler ürünleri kendileri topluyor ve ödeme yapıyor. Bu yıl ilk kez patlıcan denedik ve çok güzel sonuç aldık. Damlamalı sulama sistemi için başvurmayı planlıyorum, müdür bey bunun verimi artıracağını söyledi" şeklinde konuştu. - AĞRI