Ağrı'da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliği düzenlendi

Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla 15 Temmuz İlkokulu'nda düzenlenen programda öğrenciler tarafından hazırlanan yerli ürünlerin sergilendiği stantları gezdi, yöresel lezzetleri tattı.

15 Temmuz İlkokulu'nda gerçekleştirilen programa Vali Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç'un yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Vali Yardımcısı Tarık Buğra Seyhan, AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, MHP İl Başkanı Selahattin Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, il protokolü, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Program kapsamında Vali Koç ve beraberindekiler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ege, Marmara ve Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerine ait ürünlerin yer aldığı stantların yanı sıra Ağrı standı, Ağrı Geven Balı standı, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi deterjan standı, Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi standı, yerli ve milli teknoloji standı, kahve ve şeker pancarı stantları ile hatıra fotoğrafı alanı olmak üzere toplam 12 stant ve alanı ziyaret etti. Stantlarda öğrencilerden bilgi alan Vali Koç, yerli malı olarak hazırlanan yöresel yiyecekleri tadarak geçmişte kullanılan araç ve gereçleri inceledi. TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından üretilerek hediye edilen Türk bayrağı için öğrencilere teşekkür eden Koç, gençlerin üretim odaklı çalışmalarının önemine vurgu yaptı. Etkinlik, öğrenciler ve il protokolünün katılımıyla okul önünde sergilenen yerli otomobil T OGG önünde çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Vali Koç, programın ardından yaptığı açıklamada, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nın yerli üretim bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması açısından önemli olduğunu belirterek, organizasyonda emeği geçen öğretmenlere, öğrencilere ve velilere teşekkür etti. - AĞRI