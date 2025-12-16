Haberler

Ağrı'da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliği düzenlendi

Ağrı'da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliği düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi, 15 Temmuz İlkokulu'nda düzenlenen programda yerli ürünlerin sergilendiği stantları gezdi. Etkinlikte öğrencilere teşekkür eden Koç, yerli üretim bilincinin önemine vurgu yaptı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla 15 Temmuz İlkokulu'nda düzenlenen programda öğrenciler tarafından hazırlanan yerli ürünlerin sergilendiği stantları gezdi, yöresel lezzetleri tattı.

15 Temmuz İlkokulu'nda gerçekleştirilen programa Vali Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç'un yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Vali Yardımcısı Tarık Buğra Seyhan, AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, MHP İl Başkanı Selahattin Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, il protokolü, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Program kapsamında Vali Koç ve beraberindekiler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ege, Marmara ve Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerine ait ürünlerin yer aldığı stantların yanı sıra Ağrı standı, Ağrı Geven Balı standı, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi deterjan standı, Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi standı, yerli ve milli teknoloji standı, kahve ve şeker pancarı stantları ile hatıra fotoğrafı alanı olmak üzere toplam 12 stant ve alanı ziyaret etti. Stantlarda öğrencilerden bilgi alan Vali Koç, yerli malı olarak hazırlanan yöresel yiyecekleri tadarak geçmişte kullanılan araç ve gereçleri inceledi. TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından üretilerek hediye edilen Türk bayrağı için öğrencilere teşekkür eden Koç, gençlerin üretim odaklı çalışmalarının önemine vurgu yaptı. Etkinlik, öğrenciler ve il protokolünün katılımıyla okul önünde sergilenen yerli otomobil T OGG önünde çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Vali Koç, programın ardından yaptığı açıklamada, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nın yerli üretim bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması açısından önemli olduğunu belirterek, organizasyonda emeği geçen öğretmenlere, öğrencilere ve velilere teşekkür etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de vurulan gemilerle ilgili iki ülkeye uyarı

Erdoğan'dan vurulan gemiler için ilk açıklama! İki ülkeyi uyardı
Sadece 15 günleri var! Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor

Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor
Mehmet Akif Ersoy'la ilgili yeni ifşa! Eski mesai arkadaşı yaptıklarını anlattı

Ersoy'la ilgili yeni ifşa! Eski mesai arkadaşı yaptıklarını anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serenay Sarıkaya paylaştı! Ayağını gören dönüp bir daha baktı

Serenay Sarıkaya paylaştı! Ayağını gören dönüp bir daha baktı
Ela Rümeysa Cebeci'nin estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanımakta zorlandı

Estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanımakta zorlandı
Sözde barınakta dehşet görüntüler: Köpekler açlıktan birbirini yedi

Sözde barınakta dehşet görüntüler! Köpekler açlıktan birbirini yedi
Mehmet Akif Ersoy olayından sonra Habertürk'te bomba istifa

Mehmet Akif Ersoy olayından sonra Habertürk'te bomba istifa
Serenay Sarıkaya paylaştı! Ayağını gören dönüp bir daha baktı

Serenay Sarıkaya paylaştı! Ayağını gören dönüp bir daha baktı
Jayden Oosterwolde'nin geleceği hakkında yeni gelişme

Yönetimi net bir dille uyardı: Onu asla satmayacaksınız
Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı

G.Saray'dan Icardi kararı! Bazıları sevinecek bazıları üzülecek
Memurun dikkati dolandırıcının 20 milyonluk oyununu bozdu

Memurun dikkati 20 milyonluk oyunu bozdu
Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme

Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme
Fenerbahçe'de deprem! Konyaspor maçında sakatlanan yıldız tam 2 ay yok

Konyaspor maçında sakatlanan yıldız tam 2 ay yok
Arda Güler ve Xabi Alonso soyunma odasında kavga etti

Soyunma odasında kavga etti
İçerisinde hakemlerin de bulunduğu otomobil, tır ile çarpıştı! Çok sayıda yaralı

İçinde hakemlerin de bulunduğu araç, tırla çarpıştı! Çok sayıda yaralı
Markete girerken yaptığı hareketle yürekleri ısıttı

Markete girerken yaptığı hareketle yürekleri ısıttı
title