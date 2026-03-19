Vali Bozkurt: 'Süt Toplama Merkezi Projemizle üreticimizin yanındayız'

Ağrı Valiliği koordinasyonunda, Ağrı'nın tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyelini daha ileriye taşıyacak önemli bir adım hayata geçirildi.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Ağrı İli Zirai Kalkınma Faaliyet Planı kapsamında hayata geçirilen "Süt Toplama Merkezi" projesinin protokolünü imzaladıklarını belirterek, projenin üreticiler için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Vali Bozkurt, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz, İl Özel İdaremiz ve Ağrı Ticaret Borsası iş birliğiyle yürütülen bu proje, ilimizde sağmal inek sayısı fazla olan ve ulaşım açısından birbirine yakın 5 köyümüzü pilot bölge olarak kapsıyor. Bu sayede hem lojistik kolaylık sağlanacak hem de üreticilerimizin sürece etkin katılımı temin edilecek" dedi.

Projenin ilk etapta Eleşkirt ilçesinde hayata geçirileceğini açıklayan Vali Bozkurt, süt alımlarının Ulusal Süt Konseyi tarafından belirlenen fiyatlar üzerinden yapılacağını ve üreticilerin emeğinin korunacağını belirtti. "Böylece hem üreticimizin gelirini artırmayı hem de piyasada istikrar sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Önder Bozkurt, projenin bölgede üretilen çiğ sütün hijyenik şartlarda, soğuk zincire uygun ve kalite standartlarına bağlı şekilde toplanmasını sağlayacağını aktararak, şunları ekledi:

"Bu proje ile üreticilerimizin gelirini artırmayı, sanayiye düzenli ve güvenilir hammadde arzı sağlamayı ve kırsal kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda gençlerimizin ve kadın üreticilerimizin sürece daha aktif katılımını teşvik ederek, uzun vadede bölgemize özgü bir süt markası oluşturmayı hedefliyoruz."

Vali Bozkurt, proje sürecinde emeği geçen tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ederek, "Süt Toplama Merkezimizin ilimize ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - AĞRI

