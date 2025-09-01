Ağrı'da Paramotor Pilotları Avrupa Rekoru İçin Uçtu

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Ağrı'da buluşan paramotor pilotları, Ağrı Dağı üzerinde gerçekleştirdikleri uçuşlarla Avrupa rekoru için başvuru yaptı. Pilotlar, 5 bin 800 metre irtifaya çıkarak tarihi bir başarıya imza attı.

Ağrı Valiliği ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında 15 paramotor pilotu Ağrı'da bir araya geldi. Etkinlik çerçevesinde Diyadin Kanyonu ve İshak Paşa Sarayı üzerinde gösteri uçuşları yapıldı.

Kutlamaların en dikkat çekici bölümü ise Ağrı Dağı (5 bin 137 metre) üzerinde yapılan rekor denemeleri oldu. 28 Ağustos'ta pilot Necdet Çelik 4 bin 900 metre irtifaya çıkarak Iğdır Üniversitesi'ne iniş yaptı.

29 Ağustos sabahı saat 05.30'da Doğubayazıt Çevirme Köyü'nden (1.600 m) havalanan pilotlardan Necdet Çelik 5 bin 800 metre, Uğur Bolsucu 5 bin 400 metre, Nurettin Gökkaya ise paramotor trike ile 5 bin metre irtifaya ulaşarak tarihi bir başarıya imza attı.

Single yamaçparaşütü öğretmen pilotu Ertan Balkiraz ve organizasyon rehberi, paramotor öğretmen pilotu Aytekin Kurnaz da 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı zirvesine yük taşıyarak çıkarak başarılı uçuşlar gerçekleştirdi.

Organizasyonda iki gözlemci pilot 4 bin 200 metre kampında meteorolojik raporlama yaptı. Türk Hava Kurumu (THK) FAI gözlemcisi ve diğer pilotlar ise 1.600 metreden faaliyeti takip etti.

Rekor denemelerine Ağrı Valiliği, SERKA, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığı, Gençlik ve Spor Müdürlükleri ile yerel rehberler Barzani Ceylan ve Aynur Sarıhan katkı sundu.

Uçuşların GPS verileri, video kayıtları ve gözlemci raporlarının Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI)'ye gönderileceği, Avrupa rekoru tescili için başvuru yapılacağı bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
