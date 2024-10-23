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Ağrı'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı

Ağrı'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı
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Ağrı'da Vali Mustafa Koç başkanlığında '2024 Yılı 4. Olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda, kentin istihdam ve mesleki eğitim ihtiyaçları değerlendirildi.

Ağrı'da, Vali Mustafa Koç başkanlığında, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı' gerçekleştirildi.

Ağrı'da, kentin istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek ve istihdam konusunda verimliliği arttırmak amacıyla '2024 Yılı 4. Olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı' gerçekleştirildi. Ağrı Valisi Mustafa Koç başkanlığında valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, yetkililerle beraber istihdamı arttırmak için atılacak adımlar değerlendirildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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