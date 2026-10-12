Haberler

Ağrı'da girişimcilere KOSGEB İş Geliştirme Desteği başvuruları 31 Ekim'de sona eriyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı'da girişimcilere KOSGEB İş Geliştirme Desteği başvuruları 31 Ekim'de sona eriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KOSGEB'in Girişimci Destek Programı kapsamında Ağrı'da İş Geliştirme Desteği başvuruları 2026'nın üçüncü başvuru döneminde 31 Ekim'de sona eriyor. Uygun işletmelere 2 milyon 500 bin liraya kadar geri ödemeli destek verilirken, İş Kurma Desteği başvuruları sürekli alınıyor.

KOSGEB'in Girişimci Destek Programı kapsamında, Ağrı'da iş kurmak ve işletmesini geliştirmek isteyen girişimcilere yönelik destek başvuruları sürüyor. İş Geliştirme Desteği için 2026 yılının üçüncü başvuru döneminde son tarih 31 Ekim olarak belirlendi.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimini destekleyen KOSGEB, Girişimci Destek Programı kapsamında girişimcilere finansman imkanı sunuyor. Programda İş Kurma Desteği için başvurular sürekli alınırken, İş Geliştirme Desteği kapsamında uygun işletmelere 2 milyon 500 bin liraya kadar geri ödemeli destek sağlanıyor.

İmalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama ve bilimsel araştırma-geliştirme gibi alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin yararlanabildiği İş Geliştirme Desteği için başvurular 31 Ekim'de sona erecek. Girişimciler, başvuru şartlarına KOSGEB'in resmi internet sitesinden ulaşabilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İlk kez anne olacak İpek Karapınar doğum için gün sayıyor

Doğuma sayılı günler kala görüntülendi
İzleyenleri ikiye bölen görüntü

Tartışma yaratan görüntü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Husiler Riyad’ı 24 saatte ikinci kez vurdu! Trump'tan 'Saldırılara katılabiliriz' mesajı

ABD Husilere karşı harekete mi geçiyor? Trump'tan açık mesaj
Otostop çekerek tır yolculuğu yapan başörtülü kadına büyük tepki var

Otostop yapan başörtülü kadının görüntüsüne tepki yağıyor

Amanda Seyfried cinsel sahneler nedeniyle dizi teklifini reddetti: Yabancı biriyle çıplak kalmak istemiyorum

Cinsel sahneleri görünce rolü reddetti! Bakın gerekçesi neymiş
Altın haftaya yükselişle başladı! Gözler kritik verilerde

Piyasalar alev aldı! Herkes aynı haberi bekliyor
Dolarda 18 ay sonra bir ilk

Dolarda 18 ay sonra bir ilk!
Ankara'da bir dönemin sonu! Hepsinin kapısına kilit vuruldu

Ankara'da bir dönemin sonu!
Süper Lig'den gitti tarih yazdı! Samsunspor'un eski yıldızı Amerika'yı salladı

Süper Lig'den gitti tarih yazdı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı