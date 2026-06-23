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Kurumlar arası turnuvada şampiyon Türk Şeker Spor oldu

Kurumlar arası turnuvada şampiyon Türk Şeker Spor oldu
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Ağrı'da düzenlenen 15. Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nın finalinde Genç Sağlık FK'yı 2-0 yenen Ağrı Türk Şeker Spor, 52 takım arasından şampiyon oldu.

Ağrı'da düzenlenen 15. Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nın finalinde Genç Sağlık FK'yı 2-0 mağlup eden Ağrı Türk Şeker Spor, 52 takım arasından şampiyonluğa ulaştı.

Ağrı'da düzenlenen 15. Kurumlar Arası Futbol Turnuvası sona erdi. Toplam 52 takımın mücadele ettiği turnuvanın finalinde Ağrı Türk Şeker Spor ile Genç Sağlık FK karşı karşıya geldi. Final maçını Burhan Gökçe ve Berat Ağralı'nın attığı gollerle 2-0 kazanan Ağrı Türk Şeker Spor, turnuvanın şampiyonu oldu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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