Ağabeyinin Hatırasını Yaşatmak için Botanik Kafe Açtı

Osmaniye'de vefat eden ağabeyinden kalan çiçekçi dükkanını botanik kafeye çeviren Bülent Akdağ, vatandaşlara egzotik çiçekleri tanıtmayı ve ağabeyinin hatırasını yaşatmayı amaçladığını söyledi.

Osmaniye'de yaşayan Bülent Akdağ, ağabeyi Tahsin Akdağ'ın 3 buçuk yıl önce vefatından sonra kendi işini bırakarak ağabeyinin çiçekçi dükkanını işletmeye başladı. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş yeri yıkılan Akdağ, ağabeyinin bıraktığı emanete sahip çıkmak için yeni dükkan arayışına başladı. Ağabeyinin arkadaşının bahçesini açması ile yeniden iş yerini açan Akdağ, çiçekçi dükkanını botanik kafeye dönüştürdü. Akdağ, insanların göremediği egzotik çiçekleri tanıtmayı ve ağabeyinin hatırasını yaşatmayı amaçladığını söyledi.

"Amacımız depremde yıkılmış Osmaniye'deki vatandaşlara moral olmak"

Depremde psikolojik olarak yıpranmış insanların yeni hayata adapte olmaları için böyle bir botanik bahçe yaptığını söyleyen Bülent Akdağ, "Bu çiçek sektörüne 3 buçuk yıl önce ağabeyimin vefatı üzerine girdim. İstanbul'da daha önce tekstil sektöründe çalışıyordum. Ağabeyim vefat ettikten sonra biz burayı ne yapalım dedik. Burayı hem insanların oturacağı botanik bir kahve bahçe, hayvanların olduğu, çayın kahvenin olduğu öyle bir amaçta kurduk. 3 buçuk yılda iki defa fırtına gördük, bir defa deprem gördük, iş yerimiz yıkıldı. Depremden çıkmış, yıkılmış Osmaniye'de yaşayan fertler olaraktan Osmaniye'deki insanlarımıza moral olsun, onların böyle güzelliklerin içerisinde yaşayaraktan işte o psikolojiyi atsın, ne bileyim kendisini tekrardan yeni yaşantıya adapte etsin diye elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"İnsanların sadece belgesellerde gördüğü egzotik çiçekleri görmesini ve dokunmasını sağlıyoruz"

Çogu insanın göremediği ithal çiçekleri bahçede sergileyerek onlara görme ve dokunma fırsatı verdiklerini söyleyen Akdağ, "İthal çiçekleri getirerekten yani bunların içinde işte sinek kapanıydı, orkidenin çeşitleriydi, türlü türlü orkideler var, açelyalarıydı, bonzai ağaçlarıydı. Bunları Osmaniyeliler almasa bile gelsinler görsünler, iş yerimizde otursunlar, çayını kahvesini içsinler, dolaşsınlar, fotoğraf çektirsinler, sohbet etsinler. Sohbet yerlerimiz de var zaten. Yoldan geçen insanlar bazen diyor ki, 'Ne kadar güzel yer açmışsınız.' 'Buyurun teyzeciğim, buyurun ablacığım, buyurun kardeşim gelin oturun, bakın, gezin almanız şart değil. Sadece belgesellerde, sadece televizyonlarda değil, ayaklarınıza getirdik bu hizmeti almak değil, görmeniz ve birebir dokunmanız önemli' diyoruz. Mesela müşterilerimize kendi ürettiğimiz ürünler hediyemiz de oluyor. Yani buradan hediyesiz de göndermiyorum. Almasa da bile en azından eline bir tane çiçeğimizi al. Bu da bizim hediyemiz olsun. Ağabeyimin hayrına olsun diye hediyelerimiz de var yani" dedi. - OSMANİYE